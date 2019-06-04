Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия 09:15
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.Интерфакс05:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Экономика
«Уралкалий» и «Соллерс» получили гарантии льгот
Обновлено в 08:11
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35
Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.
Обновлено в 19:03
Здоровье
Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии
В столицу Сирии прилетела делегация российских врачей.
Обновлено в 21:33
Общество
В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов
Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.
Обновлено в 18:07
Политика
Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией
Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине.
Обновлено в 21:07
Игры
Лондон после Брексита может стать фоном для событий Watch Dogs
Лондон после выхода Великобритании из Европейского союза может послужить фоном для создателей следующей части Watch Dogs.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено в 20:01
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Здоровье
Определены 10 продуктов питания, которые способны ухудшить здоровье
Специалисты определили, какие обычные продукты способны ухудшить состояние здоровье человека.
Обновлено в 20:16
Политика
Команда Зеленского заявила о стратегии «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить план по "возвращению" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»
Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:44
Происшествия
После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено в 21:55
Здоровье
Медики рассказали, какие ягоды самые полезные
Обновлено в 20:53
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Происшествия
При посадке рейса Анталья - Барнаул возникла техническая неисправность
Техническая неисправность возникла при посадке рейса Анталья - Барнаул, приземлившегося в аэропорту назначения в ночь со вторника на среду, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Барнаула.
Обновлено в 22:01
Политика
В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса
Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено в 16:03
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено в 20:32
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Культура
Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале
В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено в 19:39
Здоровье
Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару
Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.
Обновлено в 21:34
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Экономика
В России изменились правила расходования маткапитала
В России изменились правила расходования средств семейного капитала. Поправки в законодательство были утверждены правительством страны.
Обновлено в 09:54
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45