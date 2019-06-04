Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия 09:15

с чего всё началось

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Армия и оружие В США поставили Турции ультиматум по закупкам С-400 и F-35 Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35, заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.

Общество В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.

Политика Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине.

Игры Лондон после Брексита может стать фоном для событий Watch Dogs Лондон после выхода Великобритании из Европейского союза может послужить фоном для создателей следующей части Watch Dogs.

Армия и оружие Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным «Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.

Политика Команда Зеленского заявила о стратегии «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить план по "возвращению" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщает РИА "Новости".

Политика Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око» Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Происшествия После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского «Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.

Политика Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).

Происшествия При посадке рейса Анталья - Барнаул возникла техническая неисправность Техническая неисправность возникла при посадке рейса Анталья - Барнаул, приземлившегося в аэропорту назначения в ночь со вторника на среду, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Барнаула.

Политика В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Культура Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.

Здоровье Диетологи посоветовали москвичам есть соленую пищу в жару Диетологи рассказали, почему следует есть соленую пищу в такую погоду и пить горячий чай.

Политика Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".

Экономика В России изменились правила расходования маткапитала В России изменились правила расходования средств семейного капитала. Поправки в законодательство были утверждены правительством страны.

Космос У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.