Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в ГерманииРИА Новости 14:08
Источник в Росавиации сообщил, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании "Глобус". Наталья Филева занимала пост председателя совета директоров группы S7. В прошлом году она вошла в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.
Читать в источнике
Оценить185
с чего всё началось
В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева. Эту информацию позднее подтвердила авиакомпания.РБК14:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Политика
Порошенко пообещал заняться возвращением Крыма после второго тура
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма сразу же после второго тура президентских выборов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:48
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено в 14:36
Происшествия
Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе
Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 15:49
Политика
ЦИК Украины признал выборы состоявшимися
Обновлено в 16:22
Политика
Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае гипотетической встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен потребовать от России и территории, и денежные компенсации.
Обновлено в 16:25
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Общество
Умер грузинский журналист Марк Рывкин
Грузинский журналист Марк Рывкин умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана родился третий ребенок
Звезда опубликовала фото, на котором видно три пары детской обуви. И, судя по цвету самой маленькой пары, у них снова родилась девочка.
Обновлено в 15:54
Политика
Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»
По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено в 16:25
Происшествия
Из канала Грибоедова достали труп женщины в красном шарфе
Труп женщины извлекли из канала Грибоедова в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Происшествия
После кражи кабеля спецсвязи близ Кремля возбуждено уголовное дело
По факту похищения фрагмента кабеля правительственной специальной связи рядом с Кремлем возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 09:51
Баскетбол
«Атланта» в овертайме обыграла «Милуоки»
Обновлено в 15:16
Общество
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Порошенко пожелал себе победы на выборах
Обновлено в 05:51
Общество
Facebook «случайно» удалила посты Марка Цукерберга
Facebook удалила многие посты своего основателя Марка Цукерберга, включая все его публикации за 2007 и 2008 годы.
Обновлено в 14:40
Футбол
Реал — Уэска 3:2
Обновлено в 14:56
Политика
Зеленский захотел выиграть выборы в одиночку
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Сакральные жертвы: за что судили советских военных в Литве
Судили тех, кто в январе 1991 года разгонял толпу, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Тогда погибли 14 демонстрантов.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Жильцы 500 московских квартир остались без света
Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
В пятницу, 29 марта, в Стерлитамаке выступала певица МакSим. Насладиться концертом и послушать любимые песни пришло немало людей.
Обновлено в 07:10
Футбол
Игнатьев попал в основной состав «Краснодара» на матч с «Анжи»
Обновлено в 11:57
Политика
Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54