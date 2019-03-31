Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в ГерманииРИА Новости 14:08

В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева. Эту информацию позднее подтвердила авиакомпания.

с чего всё началось

Источник в Росавиации сообщил, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании "Глобус". Наталья Филева занимала пост председателя совета директоров группы S7. В прошлом году она вошла в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

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