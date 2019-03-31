Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофыРоссийская газета вчера в 14:54

Бизнес-джет авиакомпании "Глобус" упал в воскресенье при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта. В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
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Bild: в катастрофах близ аэропорта Франкфурт-Эгельсбах за 10 лет погибли 13 человек

ТАСС12:55

Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Коммерсантъвчера в 16:41

Глава Альфа-банка назвал гибель совладелицы S7 «болезненной потерей»

РБК05:53

Видео с места авиакатастрофы под Франкфуртом, где погибла совладелец S7 Group

RT на русском03:53

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

РИА Новостивчера в 17:54

Что ждет авиакомпанию S7 без Наталии Филевой

Газета.Ru13:27

Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Обобщение

Интерфаксвчера в 17:14
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство

Обновлено в 05:00
Авто

В России начали продавать обновленный Nissan Qashqai

Компания Nissan запустила российские продажи обновленного кроссовера Qashqai.
Обновлено в 09:39
Энергетика

«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»

"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Футбол

Кикнадзе: «Рассматриваем на должность спортдиректора „Локомотива“ как россиянина, так и иностранца»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, когда может появится спортивный директор в клубе.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

ВВС Тайваня перехватили китайские истребители

Обновлено в 04:06
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Футбол

Василий Кикнадзе: «В „Локомотиве“ я оказался совершенно случайно»

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе дал первое интервью после назначения на этот пост.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400

Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Общество

Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT оценил «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 09:26
Здоровье

В прошлом году жилье в Долинском районе получил только один врач

Заместитель главного врача Долинской центральной районной больницы Елена Холоще рассказала о деятельности учреждений здравоохранения района в 2018 году.
Обновлено в 17:51
Политика

МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину

МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Самолет Ил-112В совершил первый полет

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Хоккей

СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА

Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:31
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Общество

Американцев шокировала любовь россиян к гематогену

Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Финансы

Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн

Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Футбол

Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»

Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
Обновлено в 08:05
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия

СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы

Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Политика

Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов

Обновлено в 15:37
Армия и оружие

МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе

Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Авто

Lamborghini отказалась от претензий к Aurus

Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Обновлено в 04:17
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Интернет

Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ

Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.
Обновлено в 11:39
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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