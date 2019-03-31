Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофыРоссийская газета вчера в 14:54
Бизнес-джет авиакомпании "Глобус" упал в воскресенье при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта. В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
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Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Обновлено в 05:00
Авто
В России начали продавать обновленный Nissan Qashqai
Компания Nissan запустила российские продажи обновленного кроссовера Qashqai.
Обновлено в 09:39
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Футбол
Кикнадзе: «Рассматриваем на должность спортдиректора „Локомотива“ как россиянина, так и иностранца»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, когда может появится спортивный директор в клубе.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
ВВС Тайваня перехватили китайские истребители
Обновлено в 04:06
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено в 10:36
Футбол
Василий Кикнадзе: «В „Локомотиве“ я оказался совершенно случайно»
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе дал первое интервью после назначения на этот пост.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400
Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Общество
Соловьёв иронично отреагировал на попадание в новый «Рейтинг травли»
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT оценил «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 09:26
Здоровье
В прошлом году жилье в Долинском районе получил только один врач
Заместитель главного врача Долинской центральной районной больницы Елена Холоще рассказала о деятельности учреждений здравоохранения района в 2018 году.
Обновлено в 17:51
Политика
МИД России опубликовал первоапрельскую шутку про Украину
МИД России опубликовало видеозапись с «экстренным сообщением» по ситуации на Украине.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:25
Хоккей
СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА
Петербургский СКА в овертайме одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:31
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Общество
Американцев шокировала любовь россиян к гематогену
Марк Хей подчеркнул, что гематоген до сих пор популярен среди россиян, но выразил сомнение, что подобный продукт сейчас пользовался бы спросом среди американцев.
Обновлено в 10:50
Финансы
Россия выдаст Белоруссии кредит в размере до $600 млн
Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 млн для погашения текущего долга Минска перед Москвой, а до конца апреля белорусская сторона может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два корабля НАТО
Два корабля НАТО - фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" - прибыли в порт Одессы в понедельник, на следующий день после первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 04:12
Футбол
Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»
Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
Обновлено в 08:05
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия
СК проверит обстоятельства смерти пенсионера в супермаркете Москвы
Пенсионер не оплатил товар в одном из супермаркетов Москвы и таинственно умер.
Обновлено в 16:53
Политика
Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Авто
Lamborghini отказалась от претензий к Aurus
Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 04:17
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Интернет
Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ
Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.
Обновлено в 11:39
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45