Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофеГазета.Ru 16:47
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии. Как сообщили в пресс-службе S7, частный самолет Epic-LT с Филевой на борту потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах в Франкфурте-на-Майне.
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с чего всё началось
В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева. Эту информацию позднее подтвердила авиакомпания.РБК14:28
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