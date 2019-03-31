Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в ГерманииРБК 14:28

В районе Франкфурта-на-Майне 31 марта разбился самолет, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева, сообщили в пресс-службе компании. Там указали, что частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах.
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Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева. Эту информацию позднее подтвердила авиакомпания.
РБК14:28

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Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

РИА Новости17:54

Совладелец S7 Group Наталия Филёва погибла в авиакатастрофе в Германии

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Наталия Филева погибла в авиакатастрофе

Коммерсантъ16:41

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Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group

РБК18:18

Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Обобщение

Интерфакс17:14

Председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Ведомости14:19
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Происшествия

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