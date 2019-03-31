Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофеГазета.Ru 16:47

В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева. Эту информацию позднее подтвердила авиакомпания.

с чего всё началось

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии. Как сообщили в пресс-службе S7, частный самолет Epic-LT с Филевой на борту потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах в Франкфурте-на-Майне.

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