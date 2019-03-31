Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в ГерманииРБК 14:28
В районе Франкфурта-на-Майне 31 марта разбился самолет, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева, сообщили в пресс-службе компании. Там указали, что частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах.
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с чего всё началось
В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталья Филева. Эту информацию позднее подтвердила авиакомпания.РБК14:28
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