Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100Ведомости 06:48

с чего всё началось

Происшествия Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях на 370 млн рублей Бывшему руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюле Магомедову предъявлено обвинение по делу о махинациях с земельными участками.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Происшествия На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.

Игры В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin» В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

Происшествия В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.

Политика Сергей Пономаренко обвинил журналиста Караулова в вымогательстве Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.

Здоровье Россияне употребляют слишком мало молока и картофеля Все жители России употребляют в пищу недостаточное количество картофеля, фруктов и молока, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».

Транспорт Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.

Происшествия В Кузбассе после драки в колонии погибли двое заключенных По данному факту возбуждено уголовное дело Двое заключенных погибли в результате драки, произошедшей в колонии города Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.

Религия Дмитрий Артюхов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил мусульман со светлым праздником Ураза-байрам.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.

Здоровье Счетная палата заявила о провале Минздравом выполнения майских указов Как заявляет пресс-служба Минздрава, на самом деле было выполнено более 95% всех целевых показателей, что были указаны в майском указе президента РФ Владимира Путина.

Армия и оружие Израиль наградит подразделения, уничтожавшие диверсионные туннели «Хизбаллы» Согласно полученным ЦАХАЛем разведанным, «Хизбалла» планировала использовать сеть тоннелей для диверсионной деятельности в случае нового вооруженного конфликта с Израилем.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Авто Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).

Происшествия Тулунский маньяк признался в новых преступлениях Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.

Политика Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2» Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.