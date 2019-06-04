Происшествия
Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100Ведомости 06:48
Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.Интерфакс05:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия
Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях на 370 млн рублей
Бывшему руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюле Магомедову предъявлено обвинение по делу о махинациях с земельными участками.
Обновлено в 08:15
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Спорт
Шубенков и Сидорова выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Обновлено в 07:48
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Обновлено в 03:08
Происшествия
На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских
Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.
Обновлено в 08:36
Игры
В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin»
В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Подмосковье киллер застрелил директора торгового центра
В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Сергей Пономаренко обвинил журналиста Караулова в вымогательстве
Первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве.
Обновлено в 01:56
Здоровье
Россияне употребляют слишком мало молока и картофеля
Все жители России употребляют в пищу недостаточное количество картофеля, фруктов и молока, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
Обновлено в 07:57
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Движение по «Сортавале» закрыли из-за крупного ДТП
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Кузбассе после драки в колонии погибли двое заключенных
По данному факту возбуждено уголовное дело Двое заключенных погибли в результате драки, произошедшей в колонии города Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.
Обновлено в 08:05
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:33
Религия
Дмитрий Артюхов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил мусульман со светлым праздником Ураза-байрам.
Обновлено в 03:01
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 07:39
Здоровье
Счетная палата заявила о провале Минздравом выполнения майских указов
Как заявляет пресс-служба Минздрава, на самом деле было выполнено более 95% всех целевых показателей, что были указаны в майском указе президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Израиль наградит подразделения, уничтожавшие диверсионные туннели «Хизбаллы»
Согласно полученным ЦАХАЛем разведанным, «Хизбалла» планировала использовать сеть тоннелей для диверсионной деятельности в случае нового вооруженного конфликта с Израилем.
Обновлено в 08:21
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу
Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Тулунский маньяк признался в новых преступлениях
Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.
Обновлено в 07:52
Политика
Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Космос
В космос запущена ракета-носитель с воронежским двигателем
Обновлено 01 июня в 12:16
Политика
В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.
Обновлено в 03:42