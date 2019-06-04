Происшествия

Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100Ведомости 06:48

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности полетов самолета Sukhoi SuperJet 100, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.
Интерфакс05:58

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Филев попросил Минтранс объяснить слухи о течи из баков SSJ100 в Якутии

РБК07:13

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ 100

Коммерсантъ07:10

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности Sukhoi Superjet 100

Говорит Москва06:55

Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Ведомости06:48

Летчики начинают уходить: совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Вести.Ru06:36

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Интерфакс06:03

Совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолетов Sukhoi Superjet-100

Эхо Москвы08:01
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Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

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В Солнечногорском районе Московской области киллер застрелил директора торгового центра, расположенного в поселке Поварово, передает РИА Новости.
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Все жители России употребляют в пищу недостаточное количество картофеля, фруктов и молока, говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».
Обновлено в 07:57
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В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
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В Кузбассе после драки в колонии погибли двое заключенных

По данному факту возбуждено уголовное дело Двое заключенных погибли в результате драки, произошедшей в колонии города Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
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Дмитрий Артюхов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, не имеющим допуска к государственной тайне.
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Счетная палата заявила о провале Минздравом выполнения майских указов

Как заявляет пресс-служба Минздрава, на самом деле было выполнено более 95% всех целевых показателей, что были указаны в майском указе президента РФ Владимира Путина.
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Израиль наградит подразделения, уничтожавшие диверсионные туннели «Хизбаллы»

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Обновлено в 08:21
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«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Тулунский маньяк признался в новых преступлениях

Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.
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Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
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Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
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В космос запущена ракета-носитель с воронежским двигателем

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В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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