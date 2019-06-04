Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия 09:15
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
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Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.Интерфакс05:58
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