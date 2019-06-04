Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия 09:15

с чего всё началось

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Авто Lamborghini построила вседорожный Huracan Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.

Общество В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии Жительница Нидерландов Ноа Потховен воспользовалась легальной в ее стране возможностью ухода из жизни с помощью врачей в возрасте 17 лет.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Политика Сенатор: Украина вернёт Крым, если станет частью России Член Совета Федерации РФ от Крыма заявил в эфире НСН, что Украина вернет Крым только если воссоединится с Россией.

Здоровье Названы недостающие в рационе россиян продукты В рационе жителей России не достает овощей, фруктов и молочных продуктов.

Культура BadComedian высказался о закрытии своего канала Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал возможность закрытия своего канала на YouTube из-за иска компании Kinodanz.

Политика Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку-2» Президент Украины Владимир Зеленский перечислил среди важных, по его мнению, направлений взаимодействия Варшавы и Киева необходимость «противодействовать» строительству газопровода «Северный поток-2».

Политика Генсек НАТО анонсировал учения с Украиной в Чёрном море Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует в июле провести учения в Чёрном море с участием Украины.

Религия В РПЦ заявили о неготовности верующих принять папу Римского в России Визит папы Римского Франциска в Россию пока не стоит в повестке, многие представители православных верующих и духовенства еще не готовы принять его, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Футбол Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак» Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов».

Здоровье ВИЧ-положительных детей отказались пускать в лагерь в Нижегородской области Руководство местной турбазы отказалось размещать у себя большую группу подростков с ВИЧ-положительным статусом.

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Футбол Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова Сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова стал тренер "Зенита" Сергей Семак.

Спорт Российские волейболистки сыграют с Бельгией в Лиге Наций Накануне российские волейболистки проиграли команде Турции со счетом 0:3, сборной Японии с тем же счетом, а также сборной Германии, тоже в трех партиях.

Общество Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.

Космос Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.

Политика Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США Если произойдет эскалация, полагает Легвольд, "то в границах Украины, или же случится новый кризис, скажем, в Белоруссии или в одном из других регионов между НАТО и Россией".