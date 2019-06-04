Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия 09:15

с чего всё началось

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Общество «Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

Политика Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.

Политика США ужесточили санкции против Кубы США ужесточили санкции в отношении Кубы. Отныне американцам запрещены групповые поездки на остров.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Общество Противники храма в Екатеринбурге вновь выйдут на несогласованный пикет Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило активистам Екатеринбурга выйти на митинг за сохранения сквера.

Футбол Семак и Туктамышева вошли в список самых знаменитых жителей Петербурга Сергей Семак вошел в список самых знаменитых жителей Петербурга 🔝https://t.co/datJYo005K pic.twitter.com/IRjecAe4jv — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 июня 2019 г.

Общество Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.

Кино Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.

Религия Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.

Происшествия На Украине возмущены беспределом полицейских, убивших мальчика На Украине общество выражает большое возмущение насчет ситуации с полицейскими, которые застрелили пятилетнего мальчика.

Политика Украина в Гааге обвиняет РФ в непредотвращении финансирования терроризма По словам украинской стороны, Киев обвиняет Москву в нарушении статей о широкой правовой взаимопомощи и предотвращении финансирования терроризма.

Политика Началось строительство второй очереди космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник, 4 июня, сообщил журналистам о начале строительства второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.

Происшествия На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Происшествия Экс-главу Росреестра Дагестана обвинили в махинациях с землей Бывшего руководителя управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедова привлекли в качестве обвиняемого по делу о махинациях с земельными участками в Махачкале, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Политика В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin» В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

Политика Лавров усомнился в качестве советников Трампа Произошедшее вызвало у министра «вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США».

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.

Происшествия В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

Технологии YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.