Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия вчера в 09:15
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
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с чего всё началось
Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.Интерфаксвчера в 05:58
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