Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия вчера в 09:15

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
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с чего всё началось

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Совладелец группы S7 Владислав Филев публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.
Интерфаксвчера в 05:58

Подробнее о событии

«Какой-то зоопарк недоверия»

Коммерсантъвчера в 14:31

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Интерфаксвчера в 06:03

Владелец S7 попросил проверить безопасность Superjet

РБКвчера в 07:13

Совладелец S7 Филев публично поднял вопрос о безопасности SSJ100

Ведомостивчера в 06:48

Летчики начинают уходить: совладелец S7 поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Вести.Ruвчера в 06:36

Совладелец авиакомпании S7 Филев призвал сделать информацию о расследованиях инцидентов с самолетами SSJ-100 открытой

Эхо Москвывчера в 11:15

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности Sukhoi Superjet 100

Говорит Москвавчера в 06:55
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Музыка

Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»

Обновлено вчера в 10:56
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Грузинскую церковь вынуждают пустить греков на свои канонические земли

После заседания синода митрополит Чкондидский Петр заявил журналистам: «Грузинская православная церковь обязательно поддержит все справедливые решения и правомочное требование украинского народа».
Обновлено вчера в 05:35
Авто

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки

Обновлено вчера в 20:15
Общество

Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках

Красноярцам пообещали ночные заморозки до минус двух градусов.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 09:29
Энергетика

Из-за «Дружбы». «Роснефть» предложила «Транснефти» не рефлексировать

Рефлексии компании «Транснефть» по поводу вопросов акционеров «Роснефти» о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» неуместны, заявили в «Роснефти», передаёт РБК.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи

Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе

Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

Обновлено вчера в 02:54
Происшествия

В РКК «Энергия» проникли неизвестные

Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК

Обновлено вчера в 01:00
Гаджеты

В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» начались в России сегодня.
Обновлено вчера в 08:10
Политика

В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц

"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье

Красноярские медики попытались обвинить родителей мальчика в том, что не смогли его прооперировать из-за праздников

В назначенный день, 6 мая, взять ребенка на операцию медики не могли – болезнь не отступила.
Обновлено вчера в 10:12
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июне

Обновлено вчера в 07:01
Политика

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Один человек пострадал в массовом ДТП в Ленобласти

Обновлено вчера в 21:36
Политика

Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

Мать и сын погибли на пожаре в поселке Маркова

Обновлено вчера в 23:12
Политика

РФ и США запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями

У России и Соединенных Штатов запланированы встречи по вопросам контроля над вооружениями.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

Украинские силовики вплотную подобрались к границе РФ

Обновлено вчера в 09:19
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