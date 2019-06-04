Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100Известия вчера в 09:15

с чего всё началось

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Политика Грузинскую церковь вынуждают пустить греков на свои канонические земли После заседания синода митрополит Чкондидский Петр заявил журналистам: «Грузинская православная церковь обязательно поддержит все справедливые решения и правомочное требование украинского народа».

Общество Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках Красноярцам пообещали ночные заморозки до минус двух градусов.

Энергетика Из-за «Дружбы». «Роснефть» предложила «Транснефти» не рефлексировать Рефлексии компании «Транснефть» по поводу вопросов акционеров «Роснефти» о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» неуместны, заявили в «Роснефти», передаёт РБК.

Происшествия Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.

Происшествия В РКК «Энергия» проникли неизвестные Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Политика Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.

Политика Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Гаджеты В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит» Продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» начались в России сегодня.

Политика В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц "По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.

Политика Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Политика Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.