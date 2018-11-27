Экономика
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class. Об этом «Ведомостям» рассказали представитель РФПИ, RFG, а также близкий к Mubadala человек и подтвердил представитель ВТБ.
Ведомостивчера в 16:00
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Экономика
Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года
Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 02:03
Экономика
Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан, об этом говорится в документах, появившихся на портале правовой информации.
Обновлено в 02:10
Экономика
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 02:08
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд
Информация о кредите в $12 млрд, выданном банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 01:49
Экономика
СМИ узнали о письме автопрома Силуанову из-за реформы системы субсидий
В документе, по информации источников газеты, представители автопрома предупредили Силуанова о рисках изменения системы господдержки промышленности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Обновлено в 01:54
Энергетика
В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку
По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 01:07
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 01:30
Экономика
Москва заняла первое место по онлайн-экспорту среди регионов России
Москва лидирует среди субъектов России по количеству компаний, поставляющих продукцию на экспорт в режиме онлайн.
Обновлено в 02:11
Финансы
Белый дом «успокоил» фондовый рынок США
Фондовый рынок США компенсировал дневной спад и вышел в условный плюс после комментариев советника Белого дома Ларри Кадлоу о торговых спорах с Китаем, 27 ноября передает агентство Reuters.
Обновлено в 01:04
Экономика
Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным
Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено в 01:06
Экономика
Проект порта Индига реанимирован и хочет господдержки
Проект порта Индига реанимирован и хочет господдержки Как стало известно "Ъ", в рамках "списка Белоусова" может быть возобновлен портовый мегапроект в Арктике – если правительство даст на него почти 200 млрд руб. Речь идет о порте Индига в Ненецком АО, который планировался для экспорта сжиженного газа, но от идеи отказались, так как "Роснефть" не получила лицензию.
Обновлено в 01:13
Энергетика
Трамп рассказал о звонке в Эр-Рияд для понижения цен на нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.
Обновлено в 01:24
Экономика
Российские операторы заработали около 6 млрд рублей на интернете вещей
Российские мобильные операторы по итогам первого полугодия 2018 года заработали на проектах в области интернета вещей около 5,9 млрд рублей, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование "ТМТ Консалтинг".
Обновлено в 01:35
Экономика
Салат оливье в 2018 году подорожал на 4%
Главный новогодний салат подорожал за 12 месяцев на 4%, его средняя стоимость на семью в четыре человека составит 325,3 рубля.
Обновлено в 02:07
Экономика
Майнинг биткоинов не подпадет под действие закона о крипторегулировании
Законопроект регулирует только выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми подразумеваются денежные требования, эмиссионные ценные бумаги и права участия в капитале (аналог доли в ООО), выпущенные в цифровом виде (в форме токенов, само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует).
Обновлено в 01:49