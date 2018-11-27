Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class. Об этом «Ведомостям» рассказали представитель РФПИ, RFG, а также близкий к Mubadala человек и подтвердил представитель ВТБ.

Экономика Экономика ВТБ назвал технической ошибкой выдачу ЦАР кредита на $12 млрд Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.

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Экономика Экономика Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.

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