Происшествия
Сбежавший экс-совладелец «Зимней вишни» задержан в ПольшеРоссийская газета 01:12
На территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня". Как рассказали в пресс-службе СК РФ, сейчас решается вопрос об его экстрадиции в Россию. Вишневский покинул страну в 2016 году.
Читать в источнике
Оценить136
Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.
с чего всё началось
«Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено: Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции»,— сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.Коммерсантъвчера в 17:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Обновлено в 04:13
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Политика
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал скандал вокруг «Укроборонпрома»
Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, говоря о скандале вокруг Укроборонпрома, заявил, что эта структура стала "дойной коровой" администрации президента Украины и лично Петра Порошенко.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Политики в Германии хотели бы отменить запрет на заход судов в Крым
В свою очередь депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн подчеркнул, что до запретительных мер средиземноморские и черноморские круизы с заходом в Ялту или Севастополь были очень популярны среди немецких туристов.
Обновлено в 03:34
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Москве подростки избили семиклассника, заявил источник
Два девятиклассника избили подростка одной из школ Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:32
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Дацика обвинили в избиении своих детей
Обновлено в 05:28
Музыка
Скончался звезда The Walker Brothers музыкант Скотт Уокер
В Великобритании скончался американо-британский певец и композитор Скотт Уокер, урожденный Ноэл Скотт Энгел, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
«Зажигалки!» Алла Пугачева с дочерью Лизой танцуют под Mambo Italiano
В соцсетях поклонники Аллы Пугачевой обсуждают видео, на котором звезда танцует со своей маленькой дочкой Елизаветой Галкиной под композицию Mambo Italiano, отдыхая в Швейцарии.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Полиция выясняет, кто размахивал бензопилой в кафе в Приморье
Полиция выясняет, кто размахивал работающей бензопилой в кафе в Приморье.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский рассказал об источниках финансирования своей кампании
Обновлено вчера в 16:46
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Минфин предложил запретить переводы денег в онлайн-казино
Минфин РФ предложил запретить переводы денег граждан на счета нелегальных лотерей и онлайн-казино.
Обновлено в 06:29
Общество
МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских
В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Происшествия
На Урале пьяный отчим зарезал двухлетнюю девочку за разбитый фунфырик
Ребенок случайно разбил фунфырик. В гневе мужчина схватил нож и нанес несколько ударов девочке, которая умерла до приезда врачей.
Обновлено в 05:34
Политика
Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Политика
В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Патрушев: Переизбрание Порошенко приведет к распаду Украины
По мнению Патрушева, если Петр Порошенко останется у власти, отношения Украины и России не нормализуются, учитывая тот факт, что действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами уже прекращено по инициативе Киева.
Обновлено вчера в 14:22