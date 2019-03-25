Совладельца «Зимней вишни» задержали в ПольшеLenta.ru вчера в 18:13

с чего всё началось

Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено - Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.

Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

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