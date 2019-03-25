Совладельца «Зимней вишни» задержали в ПольшеLenta.ru 18:13

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Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором "Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.

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