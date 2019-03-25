Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в ПольшеLenta.ru 18:13
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Политика
Патрушев: спецслужбы за год предотвратили 19 терактов
Силовики предотвратили в России 19 терактов в 2018 году. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 18:13
Политика
Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах
46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Авто
Как определить скрученный пробег на подержанных машинах
Эксперты напоминают, что покупая подержанное авто будущий водитель может столкнуться с проблемой недобросовестных продавцов, который специально скручивают и уменьшают пробег транспорта.
Обновлено в 11:39
Здоровье
На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи
Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Футбол
Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов
В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:53
Спорт
Тутберидзе впервые поделилась эмоциями после смерти матери
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором рассказала о трудностях своей жизни, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:50
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено в 16:38
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Культура
Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера
Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома
Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
Обновлено в 13:56
Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Политика
Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы
Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес
Анна Герман после автокатастрофы не смогла победить тяжелую болезнь
Анна Герман после автокатастрофы вернулась на сцену, но не смогла победить тяжелую болезнь.
Обновлено в 11:43
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Космос
Побег от апокалипсиса: SpaceX развивает космический туризм, чтобы избежать конца света и поселиться на Марсе
SpaceX в настоящее время активно занимается развитием космического туризма.
Обновлено в 06:39
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Футбол
Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией
Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Футбол
Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном
24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15