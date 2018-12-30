Энергетика

«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера
Коммерсантъ
вчера в 19:19

Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.
Коммерсантъвчера в 19:19

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«Совкомфлот» заказал строительство трех танкеров на газомоторном топливе

Северпоствчера в 08:59

«Совкомфлот» разместил заказ на строительство трех СПГ-танкеров на судоверфи «Звезда»

ТАССвчера в 10:19

Совкомфлот заказал строительство трех СПГ-танкеров

Красная веснавчера в 09:45

«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера

Коммерсантъвчера в 19:19

«Совкомфлот» заказал на ССК «Звезда» 3 СПГ-танкера в интересах «Новатэка»

ПРАЙМвчера в 08:16

«Совкомфлот» построит три танкера на судоверфи «Звезда»

Метагазетавчера в 11:02

«Совкомфлот» разместил на ССК «Звезда» заказ на строительство трех танкеров на газомоторном топливе

PortNewsвчера в 07:35
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Происшествия

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео

Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Ингушетии застрелен потомок шейха Белхороева и религиозный деятель

В Ингушетии убили Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton на 7 миллионов рублей

Магазин Louis Vuitton ограбили в центре Москвы, ведётся поиск злоумышленника, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:38
Политика

Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Хоккей

Экс-арбитр Вайсфельд считает, что два буллита в ворота молодёжной сборной России назначены ошибочно

Обновлено в 04:03
Происшествия

Главы МЧС и Минздрава прибыли на место обрушения дома в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыли на место трагедии в Магнитогорске, на улицу Карла Маркса, где сегодня утром из-за взрыва газа обрушился подъезд жилой девятиэтажки.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве девушки–водителя BlaBlaCar

Обновлено в 04:04
Происшествия

СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину

Мужчина, связавшийся с 29-летней жительницей столицы через сервис BlaBlaCar, задержан по подозрению в причастности к её исчезновению.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России

Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Государственные испытания танка Т-14 «Армата» начнутся в 2019 году

Государственные испытания новейшего российского танка Т-14 «Армата» начнутся в 2019 году.
Обновлено в 02:57
Транспорт

В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»

Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

В ЦИК Украины подал документы первый кандидат в президенты страны

Обновлено в 05:12
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций

Российские санкции принесут Украине миллиардный убыток.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Жителям разрушенного подъезда в Магнитогорске предоставят квартиры

Семьи погибших от взрыва бытового газа в многоквартирном доме Магнитогорска выплатят по 100 тысяч рублей.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Существует угроза обрушения еще двух подъездов дома в Магнитогорске

Около 04.00 по московскому времени на пр. Карла Маркса, 164 произошел взрыв бытового газа, в результате которого рухнул седьмой подъезд многоквартирного дома.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

"Информация о якобы сокращении дополнительных выплат военнослужащим псковского гарнизона из-за якобы перечисления денежных средств на строительство Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне является не первым фейковым вбросом украинских пропагандистов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Челябинский губернатор доложил Путину о ситуации в Магнитогорске

Челябинский губернатор Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Челябинской области объявят траур после взрыва газа в Магнитогорске

Власти Челябинской области планируют объявить траур после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка

Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Бывшая ткацкая фабрика загорелась в Подмосковье

Пожар произошел на складе на территории бывшей ткацкой фабрики в городском округе Орехово-Зуево в Московской области.
Обновлено в 05:05
Происшествия

«Всё ушло вниз»: очевидцы рассказали о взрыве дома в Магнитогорске

Очевидцы трагедии в Магнитогорске рассказали, что между взрывом в квартире и обрушением подъезда прошло несколько минут.
Обновлено в 04:16
Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

Статс-секретарь—замминистра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Стало известно об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске

Еще два подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске могут обрушиться после взрыва газа, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.
Обновлено в 04:54
Происшествия

СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске после взрыва газа.
Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты

В сети опубликовали официальный рендер смартфона Nokia 9

Обновлено в 02:14
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 22:36
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