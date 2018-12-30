Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.

«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера

Общество Общество Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов "Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства Министр транспорта Евгений Дитрих выразил соболезнования родным и близким покойного.

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

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