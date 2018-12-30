Энергетика
Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.
Коммерсантъ19:19
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Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
"Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства Министр транспорта Евгений Дитрих выразил соболезнования родным и близким покойного.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Сенатор США сообщил о намерении Трампа замедлить вывод войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с ним.
Обновлено в 20:05
Политика
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы
Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Происшествия
В США лев выбрался из загона и убил человека
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе
После выхода из состава ЕС, Великобритания планирует открыть свои военные базы в Азии и в Карибском регионе.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Видео происшествия опубликовало издание 78.ru. По информации «Фонтанки», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Обновлено в 14:31
Политика
В ссорах Украины и Польши нашли «российское яблоко раздора»
Украинский посол в Варшаве Андрей Дещица в интервью "Укринформу" заявил, что Россия подбросила Украине и Польше "яблоко раздора".
Обновлено в 10:56
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено в 12:53
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе, пишет в воскресенье, 30 декабря, немецкая газета Rheinische Post.
Обновлено в 13:21
Политика
Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова отправилась в Ирак для эвакуации 30 российских детей, находящихся в багдадской тюрьме вместе с осужденными или находящимися под следствием матерями.
Обновлено в 10:16
Общество
Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки
Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Задержан попутчик пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
По данным следствия, 23 декабря девушка на автомобиле Audi выехала из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через специальный сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице
Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение
Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
Обновлено в 13:25
Экономика
В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России
«В 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда)», - написал эксперт на своей странице в Facebook, уточнив, что совокупные потери составят один миллиард долларов.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения
Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В США неизвестный обстрелял машину с детьми
В автомобиле, который обстрелял неизвестный, находилась мать с четырьмя несовершеннолетними детей.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман»
В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний комплекса «Авангард»
Минобороны опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард".
Обновлено в 05:41
Общество
Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга
Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.
Обновлено в 19:05
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Политика
На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%
92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине.
Обновлено в 13:33
Общество
Британские ученые выяснили последствия отказа от алкоголя на месяц
Британские ученые из Университета Сассекса провели исследование о влиянии на организм человека отказа от алкоголя на месяц.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Канаде поезд протаранил автомобиль
В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTV.
Обновлено в 18:00
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено в 10:20
Политика
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29