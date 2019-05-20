Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»Коммерсантъ вчера в 18:13

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" вне тендерной процедуры получит контракты на еще четыре газовоза Arc7 для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2". По данным "Ъ", контракты с верфью "Звезда" будут подписаны летом, строительство будет финансировать ВЭБ по механизму лизинга.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Приморская «Звезда» готовится построить еще четыре газовоза для Новатэка

EastRussia03:27

Совкомфлот и «Звезда» могут подписать контракт еще на четыре газовоза для «Арктик СПГ 2»

Центр энергетической экспертизы04:40

«НОВАТЭК» выкупит 4 газовоза для «Арктик СПГ-2»

Правда УрФО00:39

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Коммерсантъвчера в 18:13

«Новатэк», «Звезда» и «Совкомфлот» летом могут заключить договор на 4 газовоза

ПРАЙМвчера в 17:15

Источник: «Совкомфлот», «Новатэк» и «Звезда» обсуждают строительство четырех газовозов

ТАССвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика

Зеленский принес присягу украинскому народу

Обновлено в 03:20
Здоровье

Ветхую больницу в Эльбане Хабаровского края капитально отремонтируют

Капитальный ремонт ждет филиал Амурской районной больницы в поселке Эльбан. На аварийное состояние здания уже давно жалуются местные жители.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Авто

В России вырос рынок автомобилей с пробегом

В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тысячи экземпляров.
Обновлено в 05:07
Общество

Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья

Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Авто

Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины

По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

Глава Службы безопасности Украины подал в отставку

Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подали избранному президенту страны Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
Обновлено в 02:54
Наука

Ученые смогли создать самый громкий звук под водой

Обновлено в 04:00
Авто

На базе электрического пикапа Rivian R1T сделали туристический автомобиль

Обновлено в 02:39
Здоровье

В легочном отделении больницы №20 Красноярска начался ремонт

Обновлено в 01:57
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

Обновлено в 02:01
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Футбол

Зеленский призвал украинцев стать исландцами в футболе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурации сравнил Украину со сборной Исландии.
Обновлено в 05:11
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

Член почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео

Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Хоккей

Игрок «Сент-Луиса» Тарасенко повторил достижение Гретцки в НХЛ

«Сент-Луис» на выезде уверенно обыграл «Сан-Хосе» в пятом матче финала плей-офф НХЛ в Западной конференции.
Обновлено в 03:19
Здоровье

Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Политика

Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского

После инаугурации Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины убрали биографию бывшего главы государства Петра Порошенко и начали добавлять данные про нового лидера страны.
Обновлено в 05:04
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено 18 мая в 19:02
Транспорт

На КАД перекроют одну полосу между Московским и Таллинским шоссе

Обновлено в 04:51
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Совкомфлот
Российская компания
Российская судоходная компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», сокращенное - ПАО «Совкомфлот». Штаб-квартира - в Санкт-Петербурге. Учреждена на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 863-р.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное