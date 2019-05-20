Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»Коммерсантъ вчера в 18:13
Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" вне тендерной процедуры получит контракты на еще четыре газовоза Arc7 для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2". По данным "Ъ", контракты с верфью "Звезда" будут подписаны летом, строительство будет финансировать ВЭБ по механизму лизинга.
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НОВАТЭК ведет переговоры по созданию газовозов для «Арктик СПГ-2»
Агентство нефтегазовой информации00:45
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В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
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Ученый рассказал, чему полезному учит сериал «Игра престолов»
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