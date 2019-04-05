Экономика
Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссиюВедомости вчера в 14:19
Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings.
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Совкомбанк привлек 6 млрд руб. через допэмиссию в пользу иностранных инвесторов
Интерфаксвчера в 13:38
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