Экономика

Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссиюВедомости вчера в 14:19

Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings.
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Совкомбанк увеличил капитал на 6,2 млрд рублей за счет допэмиссии

Банки.ру07:46

Через допэмиссию: Совкомбанк привлек 6 млрд рублей

Бизнес-новости в Кирове09:50

Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию

Ведомостивчера в 14:19

Совкомбанк привлек 6 млрд руб. через допэмиссию в пользу иностранных инвесторов

Интерфаксвчера в 13:38
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Сергей Лазарев назвал имя главного соперника на «Евровидении-2019»

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Спорт

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Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
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Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
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Происшествия

Подозрительный предмет с торчащими проводами нашли в Балашихе

Обновлено в 09:42
Общество

Жители Красноярского края публикуют в Сети видео с метеоритом

В субботу, 6 марта, в небе над Красноярским краем появился огненный болид – его наблюдали жители Красноярска, Канска и других населенных пунктов региона.
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Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

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Обновлено в 02:00
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
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Транспорт

Закрыты станции Таганско-Краснопресненской ветки столичного метро

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Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Обновлено в 09:34
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей

Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС

Обновлено в 10:08
Политика

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель вписала имя Ильи Яббарова в свидетельство о рождении сына по настоянию матери

Сегодня же Алена сообщила своим фолловерам, что все-таки сдержала свое слово и вписала Яббарова в свидетельство о рождении наследника.
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Армия и оружие

При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель

Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.
Обновлено в 10:57
Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКА

Обновлено в 11:01
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Общество

МВД проверит сообщения о сборе данных о школьницах в хиджабах в Казани

Обновлено в 04:19
Спорт

Тарасова послала Зырянова к чёрту за слова о фигурном катании

Обновлено в 09:15
Политика

Соловьев рассказал о провокации в эфире немецкого ТВ

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев рассказал о провокации в эфире германского телеканала ZDF, «объявившего войну России».
Обновлено в 09:10
Политика

Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Экономика

Инфляция в России в марте составила 0,3%

Потребительские цены в России в марте 2019 года выросли в среднем на 0,3%, с начала года — на 1,8%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено вчера в 09:23
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Происшествия

МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку

Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:11
Общество

Малахов объяснил, зачем Малышева превратила передачу о здоровье в скандальное шоу

Обновлено в 11:00
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Обновлено в 05:20
Происшествия

В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.
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Политика

Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос

31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».
Обновлено в 07:19
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Российский универсальный коммерческий банк с головным офисом в Костроме. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Совкомбанк». Входит в топ-15 крупнейших банков России по активам по итогам 2018 года.
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