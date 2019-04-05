Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссиюВедомости вчера в 14:19

Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара» Сын Децла Тони не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара». Мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле».

Происшествия Под Киевом взорвался заминированный автомобиль В результате взрыва автомобиля на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий погиб один человек.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Недвижимость Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.

Политика Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.

Политика Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.

Происшествия Истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.

Политика Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства «Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.

Происшествия Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.

Политика Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".

Политика СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.

Армия и оружие Хафтар отказался от переговоров с Сараджем Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией и поддерживаемый рядом стран арабского мира, отказался встретиться в Женеве с главой утвержденного ООН Правительства национального согласия Файезом Сараджем.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Происшествия В аэропорту в Стокгольме задержали подозреваемого в отмывании денег Полиция безопасности аэропорта Арланда в Стокгольме в воскресенье задержала мужчину, в карманах куртки которого находилось 150 тысяч фунтов (около 175 тысяч евро) наличными, сообщает издание Aftonbladet.

Здоровье В России в 2020 году появится новая медицинская специальность Начиная с 2020 года в России появятся новые специалисты в медицинской сфере. Речь идет о врачах физической и реабилитационной медицины.

Происшествия Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла 50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.

Политика Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз» В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Политика Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.

Политика МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.

Происшествия Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.