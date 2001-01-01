Совкомбанк нацелился на четверть акций «Детского мира»News.ru вчера в 21:05

Совкомбанк собирается приобрести долю в размере 25% принадлежащих АФК «Система» акций в «Детском мире». В настоящее время корпорация владеет контрольным пакетом из 52,1% акций ритейлера.

Политика Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.

Происшествия Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.

Происшествия Полиция начала рейд на московском рынке «Фуд Сити» Полиция проводит рейд на территории «Фуд Сити», одного из крупнейших продовольственных рынков столицы.

Общество Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников В России наблюдается переизбыток специалистов в сфере бизнеса и администрации, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты телеканалу RT.

Политика Америсканские инвесторы угрожают бойкотом ПМЭФ из-за ареста Кэлви Представители бизнеса и официальные лица США угрожают бойкотом Петербургского международного экономического форума из-за ареста в РФ основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Политика Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.

Происшествия В Баку экстренно сел пассажирский самолет, летевший в Москву В Баку совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, осуществлявший перелет из Бахрейна в аэропорт Домодедово.

Технологии Американская F5 купила созданный россиянами стартап за $670 млн F5 приобрела за $670 млн стартап Nginx, которую создали Игорь Сысоев и Максим Коновалов.

Культура В Вахтанговском театре состоится прощание с актером Владимиром Этушем На официальном сайте Вахтанговского театра появилось сообщение о том, что во вторник состоится прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем.

Общество Названы регионы с самым низким уровнем смертности Самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе и на Севере, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Политика В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».

Транспорт «Могильщик» популярного автобусного маршрута в Екатеринбурге уволен Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января в Екатеринбурге было отменено два автобусных маршрута, в том числе популярный 024-й.

Происшествия Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин» Прекратив преследование в отношении господина Филиппова, суд отменил и подписку о невыезде, под которой находился фигурант громкого расследования, продолжавшегося около двух лет.

Общество Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта.

Происшествия Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.

Экономика ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы) в пределах определенной суммы в расчете на год.

Армия и оружие Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты.

Общество Названы страны с самым грязным воздухом Составители рейтинга пришли к выводу, что странами с самым грязным воздухом являются Бангладеш, Пакистан и Индия.

Спорт Россиянин Киливнюк завоевал серебро Универсиады в масс-старте Российский лыжник Кирилл Киливнюк занял второе почетное место пьедестала в масс-старте Универсиады, проходящей в Красноярске.

Происшествия В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.

Политика В Венесуэле задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Политика СМИ: Порошенко поможет Константинополю приобрести недвижимость на Украине Украинский президент Петр Порошенко по соглашению с Константинопольским патриархатом обязался способствовать приобретению на Украине представительством Константинополя зданий и других объектов недвижимости, свидетельствует текст соглашения, предоставленный администрацией главы украинского государства агентству "Украинские новости".