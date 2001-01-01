Экономика

Совкомбанк может купить 25% акций «Детского мира»Бизнес.Ру 03:15

Как сообщает "Коммерсантъ", на закрытии торгов на Московской бирже 7 марта стоимость 25% акций "Детского мира" составила 16,32 млрд рублей (вся доля АФК стоит порядка 33,95 млрд рублей).
Читать в источнике
с чего всё началось

В «Детский мир» зашли из банка

Представители АФК и Совкомбанка отказались от комментариев. В РФПИ не ответили на вопросы "Ъ". «Система» ведет переговоры о продаже доли в «Детском мире» с несколькими интересантами как минимум с середины 2018 года.
Коммерсантъвчера в 18:26

Подробнее о событии

Совкомбанк заинтересовался покупкой 25% «Детского мира» у АФК «Система»

Интерфакс04:53

«Коммерсантъ» узнал об интересе Совкомбанка к акциям «Детского мира»

РБК04:27

В «Детский мир» зашли из банка

Коммерсантъвчера в 18:26

Совкомбанк может купить «Детский мир» за 20 млрд

Моллы.Ru02:59

Совкомбанк нацелился на четверть акций «Детского мира»

News.ruвчера в 21:05

«Ъ»: Совкомбанк может приобрести у АФК «Система» 25% «Детского мира»

ТАССвчера в 20:33

Совкомбанк может купить 25% акций «Детского мира»

Бизнес.Ру03:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Обновлено вчера в 20:01
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Общество

Фридман стал самым богатым жителем Лондона

Обновлено в 04:25
Музыка

Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен.
Обновлено в 03:00
Общество

Названы регионы России с самым низким уровнем смертности

Самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 04:26
Политика

Кремль не ожидает дефицита участников на ПМЭФ в связи с делом Калви

Кремль знает об опасениях представителей иностранного бизнеса в связи с делом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, но заверяет в незыблемости поддержки властями РФ зарубежных инвесторов.
Обновлено в 05:29
Политика

Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию

Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Политика

Глава МВД Украины Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что команда действующего президента республики Петра Порошенко занимается подкупом избирателей.
Обновлено в 02:49
Экономика

Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме

Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В Оренбурге иностранца сняли с рейса за дебош

В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов сняли с рейса мужчину, который мешал работе экипажа.
Обновлено вчера в 17:36
Культура

Началась церемония прощания с Владимиром Этушем

В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Политика

Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Росавиация направила в Boeing запрос об эксплуатации самолетов 737 MAX

Росавиация после катастрофы в Эфиопии направила в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшей безопасной эксплуатации самолетов 737-8 MAX, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Кремле оценили позицию США по санкциям против «Северного потока — 2»

Возможное введение США санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:53
Происшествия

СМИ сообщили о задержании мэра Рязани

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов не задержан, а «доставлен на беседу», заявили РБК в пресс-службе администрации Рязани.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Политика

Володин осудил депутата, назвавшего малоимущих пенсионеров тунеядцами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил поступок волгоградского депутата, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами": необходимо учиться политической культуре и проявлять соучастие к судьбе людей, считает спикер нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:44
Общество

Госдума приняла закон о расширении оснований для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде

Как рассказали собеседники, Лыкова избили двое неизвестных, они также похитили у него документы и планшет.
Обновлено в 03:18
Политика

Песков оценил заявление спикера парламента Чечни о кровной мести

Ранее СМИ сообщали, что спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову.
Обновлено в 05:47
Политика

В «Нафтогазе» считают, что действия ФРГ лишают Украину транзита газа

Коболев отметил, что компания прилагает максимум усилий для сохранения транзита, но учитывая позицию России, Германии и части украинского политического сообщества, уверенности в этом нет.
Обновлено в 04:19
Общество

Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников

В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий.
Обновлено в 00:30
Политика

Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия

Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Медведев пообещал проверить проект по розливу воды на Байкале

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами сборной команды РФ на Универсиаде-2019 пообещал, что распорядится проверить проект строительства завода по розливу воды на озере Байкал на соответствие экологическим стандартам.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ

В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

В Петербурге идут обыски в Фонде соцзащиты пенсионеров и Доме ветеранов

Как полагает следствие, соцработники убеждали одиноких пенсионеров продать свою квартиру взамен на проживание в Доме ветеранов.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега

Обновлено в 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное