Политика

Совфед ужесточил наказание за создание ОПГRT на русском 03:14

Закон исключает возможность применения условного осуждения. За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Совет Федерации одобрил закон о криминальных авторитетах

Lenta.ru04:36

Совфед одобрил закон об уголовном сроке до 15 лет для лидеров преступных сообществ

ТАСС03:26

Криминальные авторитеты вызвали дискуссию в Совфеде

News.ruвчера в 08:18

Совфед ужесточил наказание для криминальных «авторитетов»

ФАН03:32

Совет Федерации одобрил закон о наказании для лидеров ОПГ

Парламентская газета03:11

Несмотря на возражения Нарусовой, в Софведе сочли формулировку закона об ужесточении ответственности за создание преступных группировок оптимальной

АБНвчера в 09:33

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

РИА Новости03:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол

Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»

Обновлено в 05:11
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Общество

На Алтае уволившаяся из-за фото педагог научит коллег вести соцсети

Обновлено в 02:48
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Хоккей

Президент КХЛ: «Скоро в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможности появления в лиге новых иностранных клубов.
Обновлено в 04:43
Общество

Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами

Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено в 05:28
Культура

Минкульт объединит Александринский и Волковский театры

Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Происшествия

DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса

DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Кино

Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован

Обновлено в 02:00
Теннис

Баутиста-Агут не пустил Джоковича в ¼ финала турнира в Майами

В четвертьфинале Баутиста-Агут встретится с американцем Джоном Иснером (7).
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар

В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Авто

Новый BMW 1-Series проходит финальные тесты во Франции

По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Хоккей

«Авангард» – «Салават Юлаев»: первые два матча пройдут при аншлаге

Ждем полные трибуны! – написано в Твиттере "Авангарда". Первый матч пройдет 29 марта в Балашихе, начало – в 19.30 (мск).
Обновлено в 03:41
Политика

Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 01:30
Здоровье

Андрей Чибис дал 10 дней министерству здравоохранения на подготовку плана по улучшению медицины в Мурманской области

На базе МАГУ предложено создать кафедру лечебного дела. По итогам встречи Чибис поручил за 10 дней подготовить план исправления ситуации.
Обновлено в 03:34
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 06:00
Футбол

«Зенит» передал документы для допуска врачей к Кокорину

Обновлено в 05:47
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

Обновлено в 01:20
Политика

Порошенко назвал Путина главным противником на выборах

Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие

Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии

Обновлено вчера в 23:26
Музыка

Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Калашникова и Шаляпин отвернулись от Даны Борисовой

Обновлено в 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное