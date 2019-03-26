Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГRT на русском 03:14
Закон исключает возможность применения условного осуждения. За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол
Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
Президент КХЛ: «Скоро в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможности появления в лиге новых иностранных клубов.
Обновлено в 04:43
Общество
Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами
Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено в 05:28
Культура
Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Кино
Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован
Обновлено в 02:00
Теннис
Баутиста-Агут не пустил Джоковича в ¼ финала турнира в Майами
В четвертьфинале Баутиста-Агут встретится с американцем Джоном Иснером (7).
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар
В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.
Обновлено в 05:51
Авто
Новый BMW 1-Series проходит финальные тесты во Франции
По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35
Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Хоккей
«Авангард» – «Салават Юлаев»: первые два матча пройдут при аншлаге
Ждем полные трибуны! – написано в Твиттере "Авангарда". Первый матч пройдет 29 марта в Балашихе, начало – в 19.30 (мск).
Обновлено в 03:41
Политика
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Андрей Чибис дал 10 дней министерству здравоохранения на подготовку плана по улучшению медицины в Мурманской области
На базе МАГУ предложено создать кафедру лечебного дела. По итогам встречи Чибис поручил за 10 дней подготовить план исправления ситуации.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Зенит» передал документы для допуска врачей к Кокорину
Обновлено в 05:47
Политика
Порошенко назвал Путина главным противником на выборах
Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии
Обновлено вчера в 23:26
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Калашникова и Шаляпин отвернулись от Даны Борисовой
Обновлено в 05:02