Политика

Совфед ужесточил наказание за создание ОПГRT на русском 03:14

Закон исключает возможность применения условного осуждения. За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
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Совфед одобрил закон об уголовном сроке до 15 лет для лидеров преступных сообществ

ТАСС03:26

Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

RT на русском03:14

Криминальные авторитеты вызвали дискуссию в Совфеде

News.ruвчера в 08:18

Совфед ужесточил наказание для криминальных «авторитетов»

ФАН03:32

Совет Федерации одобрил закон о наказании для лидеров ОПГ

Парламентская газета03:11

Несмотря на возражения Нарусовой, в Софведе сочли формулировку закона об ужесточении ответственности за создание преступных группировок оптимальной

АБНвчера в 09:33

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

РИА Новости03:10
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:34, Ашберн
Кино

Крис Эванс назвал свою любимую сцену в киновселенной Marvel

В первом фильме все же было ощущение, что руки у моего персонажа связаны.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой ответил на обвинения в ее смерти

Обновлено в 03:55
Происшествия

Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство Ирине Гаращенко, оставившей ребенка одного к квартире в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека

Обновлено вчера в 23:52
Политика

В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года

В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Суть обвинения в отношении Абызова строится вокруг одной сделки

Обновлено в 01:50
Баскетбол

«Майами» вывел из обращения номер Криса Боша

Бош, который выступал за «Хит» с 2010 по 2017 годы и выиграл с командой два титула, стал четвертым игроком в истории фрэначайза, чей номер выведен из обращения.
Обновлено в 01:26
Футбол

«Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Кириченко

Обновлено в 03:42
Авто

Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Общество

Эксперты назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака

HR-специалисты изучили резюме соискателей разных знаков зодиака и выявили характерные для них профессии.
Обновлено в 04:06
Политика

Россия бросает вызов США в Западном полушарии

«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

В подвале театра в Москве нашли человеческий череп

Обновлено в 03:52
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Хоккей

Два стартовых матча финала Восточной конференции пройдут при аншлаге

Напомним, матчи финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» пройдут 29 и 31 марта в Балашихе, 2 и 4 апреля в Уфе.
Обновлено в 04:24
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено вчера в 17:22
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Энергетика

Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в России

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля.
Обновлено в 03:28
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика

СМИ назвали ответственных за атаку на посольство КНДР в Мадриде

СМИ сообщили об ответственных за нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде.
Обновлено в 02:13
Музыка

Недопущенная на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 14:59
Общество

СНИЛС могут заменить новым документом

Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
Футбол

Почетный президент «Манчестер Сити» Хэлфорд умер в возрасте 77 лет

Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался на 78-м году жизни, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 02:14
Культура

Эрмитаж попал в топ-10 самых посещаемых музеев мира

За 2018 год главный музей Петербурга посетили 4,2 млн человек. Эрмитаж попал в десятку самых посещаемых музеев мира.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130

Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Наргиз Закирова показала фанатам архивное фото

Певица показала в Instagram архивное фото, сделанное в Нью-Йорке, где звезда запечатлена с длинными волосами.
Обновлено в 03:01
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