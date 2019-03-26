Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГRT на русском 03:14
Закон исключает возможность применения условного осуждения. За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
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Кино
Крис Эванс назвал свою любимую сцену в киновселенной Marvel
В первом фильме все же было ощущение, что руки у моего персонажа связаны.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом
Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в ее смерти
Обновлено в 03:55
Происшествия
Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение в покушении на убийство Ирине Гаращенко, оставившей ребенка одного к квартире в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского городского суда.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Баскетбол
«Майами» вывел из обращения номер Криса Боша
Бош, который выступал за «Хит» с 2010 по 2017 годы и выиграл с командой два титула, стал четвертым игроком в истории фрэначайза, чей номер выведен из обращения.
Обновлено в 01:26
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39
Общество
Эксперты назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака
HR-специалисты изучили резюме соискателей разных знаков зодиака и выявили характерные для них профессии.
Обновлено в 04:06
Политика
Россия бросает вызов США в Западном полушарии
«Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права», – написал он в Twitter во вторник, отметив, что «Россия должна работать с международным сообществом» ради поддержки народа Венесуэлы.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
Два стартовых матча финала Восточной конференции пройдут при аншлаге
Напомним, матчи финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» пройдут 29 и 31 марта в Балашихе, 2 и 4 апреля в Уфе.
Обновлено в 04:24
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Энергетика
Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в России
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля.
Обновлено в 03:28
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика
СМИ назвали ответственных за атаку на посольство КНДР в Мадриде
СМИ сообщили об ответственных за нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде.
Обновлено в 02:13
Музыка
Недопущенная на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 14:59
Общество
СНИЛС могут заменить новым документом
Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
Футбол
Почетный президент «Манчестер Сити» Хэлфорд умер в возрасте 77 лет
Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался на 78-м году жизни, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 02:14
Культура
Эрмитаж попал в топ-10 самых посещаемых музеев мира
За 2018 год главный музей Петербурга посетили 4,2 млн человек. Эрмитаж попал в десятку самых посещаемых музеев мира.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130
Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Наргиз Закирова показала фанатам архивное фото
Певица показала в Instagram архивное фото, сделанное в Нью-Йорке, где звезда запечатлена с длинными волосами.
Обновлено в 03:01