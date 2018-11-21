Армия и оружие

Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия
Газета.Ru
11:07

В проекте рекомендаций Совету Безопасности, который был принят по итогам круглого стола Совета Федерации по обороне и безопасности, содержится рекомендация подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", передает РИА "Новости".
Газета.Ru11:07
с чего всё началось

В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

Совет Федерации предложил Совбезу определить новые условия применения Россией ядерного оружия. Рекомендации разработали члены комитета по обороне и безопасности совместно с представителями Минобороны, Генштаба и Совбеза.
РИА Новости12:00

Подробнее о событии

Клинцевич оценил предложение Совфеда по ядерному оружию

Газета.Ru13:30

В Совфеде предложили обновить условия применения Россией ядерного оружия

РИА Новости12:00

Совет Федерации предлагает внести изменения в основы государственной политики в области ядерного сдерживания

Эхо Москвы11:59

Комитет СФ по обороне рекомендовал Совбезу РФ обсудить новую политику ядерного сдерживания

ТАСС11:19

Сенаторы задумались о новой концепции применения Россией ядерного оружия

РБК11:17

Совфед рекомендовал обновить условия применения Россией ядерного оружия

RT на русском10:59

Совфед призвал обновить условия применения ядерного оружия

Взгляд.ру10:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие

Белый дом разрешил стрелять в мигрантов на поражение

Белый дом разрешил американским военным, которые находятся на границе с Мексикой, открывать огонь на поражение.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие

Авиация коалиции во главе с США применила в Сирии белый фосфор

Международной коалиции, возглавляемая США, при авиаударе по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, применила белый фосфор, который запрещён международными конвенциями.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Авиачасти ЮВО в рамках учения обменялись аэродромами базирования

Экипажи Су-34 и Су-30СМ смешанного авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО вывели аэродромы в Ростовской области из-под удара авиации условного противника Летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного соединения ЮВО отработал задачи приведения в высшие степени боевой готовности дежурных сил.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс британских специалистов

Британские военные специалисты прибыли в Донбасс для подготовки провокации.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

США и Южная Корея сократят масштабы совместных учений Foal Eagle

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Минобороны РФ продлит сроки службы ракет «Тополь-М» и «Сатана»

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Порошенко пообещал вооружить десантников комплексами Javelin

Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Маневры четырех новейших Су-57 попали на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры маневров российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Британия заявила об оказании дополнительной военной помощи Украине

Британия планирует отправить на Украину дополнительный контингент своих военных и один корабль ВМС.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Сформирован экипаж атомной подлодки «Белгород»

Обновлено в 13:22
Армия и оружие

В российские войска начались поставки новых танков Т-72Б3М

Российские войска начали получать новые танки Т-72Б3М, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков в интервью газете «Красная Звезда».
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Военных полицейских наделили новыми полномочиями

Военных полицейских наделили новыми полномочиями, теперь они могут заниматься не только дисциплинарной практикой и проверками сообщений о преступлениях, но и административными правонарушениями.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

США планируют увеличить военное присутствие в Арктике

Отмечается, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась, а эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой деятельности в регионе.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Шойгу встретится с министром обороны Индонезии в Москве

Министр обороны Индонезии Рямизард Рякуда приедет в Москву, где проведет переговоры с Сергеем Шойгу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посла Индонезии в Москве Вахида Супряди.
Обновлено в 08:34
Главное