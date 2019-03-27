Экономика
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсийКрасная весна 06:40
Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Матвиенко: закон о доплатах пенсионерам восстанавливает социальную справедливость
Парламентская газета07:24
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено в 07:30
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Общество
Треть российских девятиклассников не знают математику: эксперты заговорили о катастрофе
Простенькие задачки на движение не решают 55% российских пятиклассников, 47% семиклассников и 67% девятиклассников.
Обновлено в 13:17
Политика
США не выступают за создание полноценного палестинского государства
Государственный секретарь США Майкл Помпео в среду, 27 марта, не подтвердил, что Вашингтон продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания полноценного палестинского государства.
Обновлено в 11:15
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Политика
В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.
Обновлено в 05:46
Политика
Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
Авто
KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений
Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Наука
Россия и Китай проведут глубоководные исследования
Как отмечается, они выразили такое намерение по итогам симпозиума по глубоководным исследованиям Мирового океана.
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье
На месте роддома в Зюзине появится поликлиника
Горожане проголосовали на проекте «Активный гражданин» за строительство поликлиники на месте закрытого роддома в Зюзине.
Обновлено в 15:39
Авто
Представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35 4MATIC
Спортивное подразделение немецкой компании Mercedes-AMG разработало «заряженную» версию Mercedes-AMG A 35 4MATIC Saloon в кузове седан.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Общество
Учительницу уволили за фотографию в соцсетях
Педагог филолог Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из барнаульской школы №13 после того, как директор указал ей на фотографию в соцсетях, где она стоит в купальнике.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Абызова
Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Экономика
«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30
Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 06:15
Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено в 09:01