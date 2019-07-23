Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурораРИА Новости 03:47
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора. По его словам, Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья.
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Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора Малиновского
Парламентская газета04:19
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В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
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Вертолет "Ми-2" потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
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Политика
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Ранее о намерении администрации президента Дональда Трампа создать международную коалицию для патрулирования в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, находящихся около Ирана и Йемена, сообщал председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
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В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
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Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
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Восемь случаев бешенства зарегистрировано в Тульской области
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