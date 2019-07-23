Политика

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурораРИА Новости 03:47

Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора. По его словам, Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья.
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Совфед освободил замгенпрокурора Малиновского от должности

Pravda.Ru05:10

Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора Малиновского

Парламентская газета04:19

Совфед принял отставку замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского

Российская газета04:06

Совфед освободил от должности замгенпрокурора Малиновского

ФАН04:08

Совфед освободил Малиновского от должности заместителя генпрокурора

ТАСС03:53

Совфед освободил от должности замгенпрокурора РФ Малиновского

Телеканал 360°03:52

Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора

РИА Новости03:47
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