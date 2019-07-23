Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурораРИА Новости 03:47
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора. По его словам, Малиновский просит освободить от должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет и по состоянию здоровья.
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Совет Федерации освободил от должности заместителя генпрокурора Малиновского
Парламентская газета04:19
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Происшествия
Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.
Обновлено в 08:08
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
МЧС внепланово проверит детские лагеря после пожара под Хабаровском
Сотрудники МЧС проведут внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха после пожара в палаточном городке на территории горонлыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровской области.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
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Авто
Чехи будут выпускать электрофургон «Муравей» специально для немцев
Отмечается, что в основе LCV лежит платформа компании Jianyuan EV, которая в год выпускает в КНР около 50 тыс. электрокаров.
Обновлено в 08:13
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
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Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
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Футбол
«Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Политика
Депутаты разрешили использовать геолокацию для поиска пропавших детей
Госдума во в тором чтении приняла законопроект об упрощении доступа полицейских к данным о геолокации мобильных телефонов пропавших детей.
Обновлено в 08:42
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Общество
Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел
В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
Как сообщает Express со ссылкой на источник в Букингемском дворце, королева Елизавета и принц Чарльз никогда не выезжают, не взяв с собой траурный наряд и запас собственной крови.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 06:20
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Футбол
Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов»
Молдавский футболист прибыл в расположение самарского клуба, где и подписал соглашение. 35-летний Гацкан играл за "Ростов" с 2008 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Джонсон назвал приоритеты на посту премьера Британии
Бори Джонсон, который был избран новым главой Консервативной партии Британии, выступая с речью, объявил новыми приоритетами победу над оппозицией и выход из ЕС (Brexit) до 31 октября.
Обновлено в 07:31
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия
"Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.
Обновлено в 05:59
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Кино
Ответственного за лого сериала «Локи» предложили уволить
Пользователи Twitter в очередной раз подтвердили свою репутацию троллей. В этот раз их жертвой стали создатели мини-сериала «Локи» Marvel.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Футбол
«Интер» купит скорее Джеко, чем Лукаку
Обновлено в 04:48
Политика
В Госдуме оценили идею США по патрулированию Ормузского пролива
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление американского госсекретаря Майка Помпео о формировании коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 04:14
Музыка
Shazam назвал самые популярные у россиян песни
Обновлено в 08:38