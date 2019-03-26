Политика

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГРИА Новости 03:10

Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
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Совфед ужесточил наказание для криминальных «авторитетов»

ФАН03:32

Совфед одобрил закон об уголовном сроке до 15 лет для лидеров преступных сообществ

ТАСС03:26

Совфед одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

РИА Новости03:10

Совет Федерации одобрил закон о криминальных авторитетах

Lenta.ru04:36

Совет Федерации одобрил закон о наказании для лидеров ОПГ

Парламентская газета03:11

Несмотря на возражения Нарусовой, в Софведе сочли формулировку закона об ужесточении ответственности за создание преступных группировок оптимальной

АБНвчера в 09:33

Криминальные авторитеты вызвали дискуссию в Совфеде

News.ruвчера в 08:18
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Гаджеты

Qualcomm не удалось запретить импорт смартфонов Apple iPhone

Компания Qualcomm рассчитывала, что комиссия запретит импорт смартфонов Apple iPhone, поскольку в них нарушен патент, принадлежащий Qualcomm.
Обновлено в 05:43
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Елена Малышева впервые показала зрителям свою маму

Ведущая программы о здоровье Елена Малышева впервые решила снять передачу, темой которой будет идеальная квартира человека в преклонном возрасте.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Культура

Эрмитаж попал в топ-10 самых посещаемых музеев мира

За 2018 год главный музей Петербурга посетили 4,2 млн человек. Эрмитаж попал в десятку самых посещаемых музеев мира.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

В Крыму начали подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины

Напомним, во время совместного заседания Госсовета РК и Госдумы РФ в Симферополе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери от пребывания Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева компенсации ущерба и заявить об этом на международном уровне.
Обновлено в 06:30
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв

На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

В Пхеньяне обвинили США в подготовке к биохимической войне против КНДР

Власти КНДР осуждают США за "упорную подготовку к биохимической войне против Пхеньяна", говорится в сообщении, распространенном по каналам северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 07:19
Политика

НАК начал противодействие терроризму в социальных сетях

Национальный антитеррористический комитет (НАК) зарегистрировал свои официальные страницы в социальных сетях, где начал размещать материалы, посвященные противодействию терроризму, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в среду на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 05:55
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве в подвале Театра киноактера нашли фрагмент черепа

Обновлено в 03:49
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Экс-жена Кержакова требует наказания для футболиста

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что не понимает, почему Александр Кокорин и Павел Мамаев уже полгода находятся в заключении, тогда как её экс-супруг не понёс никакой ответственности.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Мемориал на месте гибели Гагарина достроят под Владимиром в 2020 году

Ранее сообщалось, что во Владимирской области появится мемориальный комплекс в виде взлетной полосы с установленным на ней истребителем, а также музейный комплекс на месте произошедшей 27 марта 1968 года авиакатастрофы, в которой погибли Гагарин и Серегин.
Обновлено в 03:57
Авто

Официально представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A35

После успешного запуска хэтчбека, немецкий производитель представил новый седан Mercedes-AMG A 35, который сочетает в себе спортивный «характер», удобство и вместительность.
Обновлено в 02:47
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Кино

Скончался актёр Нодар Мгалоблишвили

В возрасте 87 лет скончался советский, российский и грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили.
Обновлено в 02:11
Культура

Мединский объединяет Волковский театр с Александринским

Официальное заявление сегодня озвучил министр культуры Российской Федерации Сегодня на пресс-конференции министр культуры Владимир Мединский заявил об объединении Волковского тетара с Александринским.
Обновлено в 06:10
Хоккей

Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.
Обновлено в 05:49
Футбол

Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера «Уфы» Кириченко

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко.
Обновлено в 06:10
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