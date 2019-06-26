Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при ипотечных каникулахТАСС 06:54

При получении материальной выгоды в связи с экономией на процентах во время «ипотечных каникул» россиянам не придётся платить НДФЛ. Соответствующий законопроект Совет Федерации планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

с чего всё началось

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий освобождение от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на получение ипотечных каникул.

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при ипотечных каникулах

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