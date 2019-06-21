Экономика

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при «ипотечных каникулах»РИА Новости 06:59

Сенаторы в среду одобрили закон, который освобождает от подоходного налога материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул", а также компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
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Во время ипотечных каникул россиян освободят от НДФЛ

При получении материальной выгоды в связи с экономией на процентах во время «ипотечных каникул» россиянам не придётся платить НДФЛ. Соответствующий законопроект Совет Федерации планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.
Парламентская газета23 июня в 17:47

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Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ при ипотечных каникулах

Российская газета07:10

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при ипотечных каникулах

ТАСС06:54

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при «ипотечных каникулах»

РИА Новости06:59

Члены Совета Федерации одобрили закон об освобождении от НДФЛ граждан с правом на ипотечные каникулы

Агентство Москва06:09

Совфед одобрил закон об освобождении граждан от НДФЛ в рамках «ипотечных каникул»

Интерфакс07:00

Совфед одобрил освобождение россиян от НДФЛ во время ипотечных каникул

Парламентская газета06:16

Россияне во время ипотечных каникул не будут платить НДФЛ

ФедералПресс24 июня в 00:49
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
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