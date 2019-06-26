Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при «ипотечных каникулах»РИА Новости 06:59

При получении материальной выгоды в связи с экономией на процентах во время «ипотечных каникул» россиянам не придётся платить НДФЛ. Соответствующий законопроект Совет Федерации планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

с чего всё началось

Сенаторы в среду одобрили закон, который освобождает от подоходного налога материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул", а также компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при «ипотечных каникулах»

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика ЦИК Украины зарегистрировал 8 Зеленских на выборы в Раду Восемь однофамильцев президента Украины Владимира Зеленского зарегистрированы для участия в предстоящих выборах в Верховную раду.

Политика У экс-советника Порошенко проходят обыски У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.

Шоу-бизнес Известная бизнесвумен Виктория Демидова во второй раз стала мамой Вчера, 25 июня, у известной бизнесвумен Виктории Демидовой произошло радостное и волнующее событие – в одной из клиник Майами она родила второго ребенка - сына, отцом которого является Сергей Бойцов, о чем тут же сообщила своим почитателям, опубликовав в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную прямо в больнице.

Экономика С 1 июля в Екатеринбурге подорожает коммуналка: публикуем новые тарифы Меньше всего с 1 июля подорожает холодная вода — всего на одну копейку за кубометр.

Космос Израиль отказался от полетов на Луну Израильская некоммерческая компания SpaceIL объявила, что отказывается от планов второго полета на Луну.

Футбол Дзюба признан лучшим игроком чемпионата по версии РФС Победителем в самой главной номинации - лучший игрок сезона - стал форвард "Зенита" Артем Дзюба. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Дзюба провел 40 матчей за "Зенит", забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.

Политика Болгария больше не намерена повторять ошибки времен «Южного потока» Болгария должна была стать первой точкой газопровода «Южный поток», от которого София отказалась под давлением Еврокомиссии, однако ответвление «Турецкого потока» власти страны гарантирую достроить.

Политика Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией Народный артист СССР Олег Басилашвили резко высказался о конфликте России с Грузией. Актер сделал заявление для СМИ.

Политика Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.

Общество Совфед разрешил выращивать опийный мак для производства обезболивающих Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, который разрешает выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств.

Транспорт Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.

Политика СК просят проверить «убивавшего русских» депутата парламента Грузии В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.

Авто BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster О серийном будущем концепт-байка BMW Motorrad Vision DC Roadster германский мотопроизводитель пока не сообщает.

Общество Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Общество В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями» Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.

Шоу-бизнес У отца Юлии Началовой обнаружили рак На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.

Политика Володин: Россия может покинуть ПАСЕ Российская Федерация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права не будут полноценными, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политика Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.

Политика На Украине предложили разобрать Крымский мост Украинский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Крымский мост следует разобрать. Об этом сообщают украинские СМИ.

Политика Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.