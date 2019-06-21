Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при «ипотечных каникулах»РИА Новости 06:59

При получении материальной выгоды в связи с экономией на процентах во время «ипотечных каникул» россиянам не придётся платить НДФЛ. Соответствующий законопроект Совет Федерации планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

с чего всё началось

Сенаторы в среду одобрили закон, который освобождает от подоходного налога материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул", а также компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при «ипотечных каникулах»

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