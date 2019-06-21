Экономика

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при «ипотечных каникулах»РИА Новости вчера в 06:59

Сенаторы в среду одобрили закон, который освобождает от подоходного налога материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе "ипотечных каникул", а также компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
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Во время ипотечных каникул россиян освободят от НДФЛ

При получении материальной выгоды в связи с экономией на процентах во время «ипотечных каникул» россиянам не придётся платить НДФЛ. Соответствующий законопроект Совет Федерации планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.
Парламентская газета23 июня в 17:47

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Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при ипотечных каникулах

ТАССвчера в 06:54

Совфед одобрил закон об освобождении граждан от НДФЛ в рамках «ипотечных каникул»

Интерфаксвчера в 07:00

Совфед одобрил закон об освобождении от НДФЛ при «ипотечных каникулах»

РИА Новостивчера в 06:59

Совфед одобрил закон об отмене НДФЛ при ипотечных каникулах

Российская газетавчера в 07:10

Члены Совета Федерации одобрили закон об освобождении от НДФЛ граждан с правом на ипотечные каникулы

Агентство Москвавчера в 06:09

Совфед одобрил освобождение россиян от НДФЛ во время ипотечных каникул

Парламентская газетавчера в 06:16

Россияне во время ипотечных каникул не будут платить НДФЛ

ФедералПресс24 июня в 00:49
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Музыка

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Культура

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Обновлено в 03:56
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Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов

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Обновлено в 04:59
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском

Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
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Спорт

Европейские игры. Россия выиграла золото в гребле на байдарках и каноэ

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Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:25
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