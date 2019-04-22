Экономика
Совфед одобрил закон об «ипотечных каникулах»Известия 06:51
Совет федерации на заседании в понедельник, 22 апреля, одобрил закон об «ипотечных каникулах», который позволит взять паузу в выплатах за жилье оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам, сообщает «РИА Новости». Нормы закона распространяются на любые кредиты — и в рублях, и в валюте.
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Альфия Когогина: «Ипотечные каникулы» – это реальная поддержка тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах
Менделеевские новости20 апреля в 01:33
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