Экономика

Совфед одобрил закон об «ипотечных каникулах»Известия 06:51

Совет федерации на заседании в понедельник, 22 апреля, одобрил закон об «ипотечных каникулах», который позволит взять паузу в выплатах за жилье оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам, сообщает «РИА Новости». Нормы закона распространяются на любые кредиты — и в рублях, и в валюте.
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Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

RT на русском07:18

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Вести.Ru07:14

Ирина Яровая: Закон об ипотечных каникулах дает социальный страховой полис тем, кто взял ипотеку

Полуостров Камчатка18 апреля в 19:24

Совет федерации одобрил закон об «ипотечных каникулах»

Коммерсантъ06:47

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

РИА Новости06:38

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Парламентская газета06:50

Совфед одобрил закон об «ипотечных каникулах»

Известия06:51
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Политика

Елена Зеленская сначала подумала, что ее муж сошел с ума

Обновлено в 04:57
Общество

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Политика

Жена Зеленского испугалась статуса первой леди

Обновлено в 05:24
Политика

Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 03:24
Здоровье

Назван самый полезный фрукт для печени

Обновлено 20 апреля в 04:03
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского, лидирующего по итогам второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 05:15
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу

В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Хоккей

Валерий Шанцев покинул пост гендиректора московского «Динамо»

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что руководство хоккейного клуба «Динамо» Москва приняло решение разорвать контракт с генеральным директором Валерием Шанцевым.
Обновлено в 04:48
Политика

Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Спорт

Загитова восхитила зрителей выступлением с собакой

Выступление состоялось на прошедших выходных в Краснодаре. Во время шоу Загитова вывела на лед свою собаку Масару.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 200

Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина попала в больницу

Обновлено в 06:51
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Общество

«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей

«Яндекс.Такси» запустило программу поощрений для водителей с 22 апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:00
Общество

В Кемерове закрыли ТРЦ «Лапландия»

Городские власти потребовали закрыть "Лапландию" из-за нарушений и несоответствия планировки первоначальному проекту.
Обновлено в 03:57
Политика

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Белорусский лидер Александр Лукашенко утром в понедельник, 22 апреля, направил свои поздравления актеру и политику Владимиру Зеленскому в связи с победой во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 02:53
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Общество

Российский чиновник объяснил, почему нельзя поднимать зарплаты рабочим

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов пояснил, почему в Зауралье нельзя повышать зарплаты рабочим.
Обновлено в 05:33
Политика

Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах

Обновлено в 03:54
Гаджеты

Samsung отложила запуск Galaxy Fold с гибким экраном

Компания Samsung Electronics отложила продажи нового смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в Китае.
Обновлено в 02:26
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено вчера в 05:40
Политика

Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Медведев не сомневается, что шоумен Владимир Зеленский, лидирующий на выборах, после избрания будет придерживаться в отношении России заявленной в ходе предвыборной кампании риторики.
Обновлено в 02:52
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:20
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Из Панкисского ущелья вывели спецназ после протеста местных жителей

Обновлено вчера в 11:37
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