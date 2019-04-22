Экономика
Совфед одобрил закон об ипотечных каникулахLife.ru 06:50
Сенаторы в ходе заседания в Совфеде одобрили законопроект об ипотечных каникулах. Ранее документ был принят депутатами Госдумы в третьем чтении.
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Ирина Яровая: Закон об ипотечных каникулах дает социальный страховой полис тем, кто взял ипотеку
Полуостров Камчатка18 апреля в 19:24
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