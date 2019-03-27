Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимумаРИА Новости 04:13
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума в регионе, а потом — осуществляться индексация.
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Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
Открытие флагманского магазина «Детский мир» на Новом Арбате состоится во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Абызова заманили в Россию для задержания
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова намеренно «заманили» оперативники, после чего произошло его задержание, об этом сообщает осведомленный источник.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Нидерланды, Россия и Австралия провели первую встречу по катастрофе Boeing в Донбассе
Представители Нидерландов, России и Австралии провели первую трехстороннюю встречу по делу о гибели в небе над Украиной малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Обновлено в 02:37
Общество
Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами
Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено в 05:28
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.
Обновлено в 04:21
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
Все 25 клубов Континентальной хоккейной лиги выступят и следующем сезоне. Ни один из участников лиги не потерял прописки.
Обновлено в 04:29
Общество
Эксперты назвали профессии, характерные для разных знаков зодиака
HR-специалисты изучили резюме соискателей разных знаков зодиака и выявили характерные для них профессии.
Обновлено в 04:06
Общество
Агапитова: В Петербурге ежегодно растет количество детей
Выступление Светлана Агапитова начала со статистики. Так, сегодня в Петербурге проживают почти 1 миллион детей.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о проблемах со своей фигурой после родов
Недавно Нюша вышла из декрета, пока не успев привести в порядок свою фигуру после родов, после чего она рассказала о возникшей ситуации в Instagram.
Обновлено в 04:55
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Технологии
В России разработали концепцию развития интернета вещей
В России разработали концепцию развития интернета вещей (IoT). Минкомсвязь планирует ее одобрить, передает «Коммерсант».
Обновлено в 03:10
Здоровье
В НИИ Склифосовского откроется школа восстановления после инсульта
В феврале при НИИ скорой помощи имени Склифосовского открылась бесплатная школа для пациентов с нарушенной функцией глотания после инсульта.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Авто
Официально представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A35
После успешного запуска хэтчбека, немецкий производитель представил новый седан Mercedes-AMG A 35, который сочетает в себе спортивный «характер», удобство и вместительность.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Вера Брежнева мечтает о третьем ребенке
Вера Брежнева является дважды мамой.
Обновлено вчера в 06:17
Здоровье
Андрей Чибис дал 10 дней министерству здравоохранения на подготовку плана по улучшению медицины в Мурманской области
На базе МАГУ предложено создать кафедру лечебного дела. По итогам встречи Чибис поручил за 10 дней подготовить план исправления ситуации.
Обновлено в 03:34
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55