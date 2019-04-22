Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»Ведомости вчера в 07:18
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
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Происшествия
В Приамурье убили руководителя военного оркестра
Погибшим оказался руководитель военного оркестра одной из местных воинских частей.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону
Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Общество
Роспотребнадзор разработал новый СанПиН по детскому питанию
Роспотребнадзор разработал новый проект СанПиН по организации питания детей, который впервые предусматривает возможность учета национальных и территориальных особенностей питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 01:06
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Путешествия
Определен самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники
Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix определил самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости
Пока Малиновская предпочитает не рассказывать о методиках, которые помогли ей так измениться.
Обновлено вчера в 15:00
Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских военных моряков, задержанных за нарушение границ России, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:36
Авто
Показали первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco
Первый в мире полностью электрический Ford Bronco построен на рамной конструкции, сваренной методом газовольфрамовой дуговой сварки.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
В Екатеринбурге у строительного предприятия арестовали Lexus
В Екатеринбурге предприятие, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, задолжало более 12 млн рублей по налогам, отчислениям в Пенсионный фонд, Невельскому Морскому Торговому порту, а также Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования.
Обновлено в 00:57
Политика
Пятеро соратников Алексея Навального намерены баллотироваться в Мосгордуму
Яшин сказал, что в Москве уже есть пример успешной работы оппозиции во власти, упомянув о своей деятельности в Красносельском районе столицы.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено вчера в 08:11
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено 21 апреля в 18:43
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено вчера в 09:27
Общество
В Роскачестве рассказали, какие яйца лучше купить к Пасхе
Роскачество провело масштабное исследование яиц. Всего протестированы яйца 38 торговых марок. 10 из них - были проверены в этом году.
Обновлено в 01:00
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Политика
Климкин поздравил Зеленского цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Пес прославился в Сети после реакции на подарок
Собака прославилась в Сети после реакции на подарок.
Обновлено вчера в 21:36
Игры
Bluehole Studio разъяснили политику банов в PUBG на консолях
Конкретно, сколько и за что Команда по работе с консолями Bluehole Studio, разработчиков королевской битвы Playerunknown’s Battlegrounds, подробно разъяснила свою политику относительно учетных записей в случае некорректного поведения на Xbox и PS4.
Обновлено вчера в 10:18
Космос
«Хаббл» передал на Землю очередной завораживающий снимок
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Экономика
В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян
Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Познер раскритиковал критиков демократии на Украине
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма
Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено вчера в 10:42
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
С сегодняшнего дня наступает последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица, являющаяся самым строгим временем года у православных христиан.
Обновлено вчера в 02:25