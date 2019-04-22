Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»Ведомости вчера в 07:18

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.

Происшествия В Приамурье убили руководителя военного оркестра Погибшим оказался руководитель военного оркестра одной из местных воинских частей.

Происшествия Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Общество Роспотребнадзор разработал новый СанПиН по детскому питанию Роспотребнадзор разработал новый проект СанПиН по организации питания детей, который впервые предусматривает возможность учета национальных и территориальных особенностей питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Путешествия Определен самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix определил самый дорогой авиаперелет из России на майские праздники.

Шоу-бизнес Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости Пока Малиновская предпочитает не рассказывать о методиках, которые помогли ей так измениться.

Хоккей Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".

Политика В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских военных моряков, задержанных за нарушение границ России, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.

Авто Показали первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco Первый в мире полностью электрический Ford Bronco построен на рамной конструкции, сваренной методом газовольфрамовой дуговой сварки.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Происшествия В Екатеринбурге у строительного предприятия арестовали Lexus В Екатеринбурге предприятие, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, задолжало более 12 млн рублей по налогам, отчислениям в Пенсионный фонд, Невельскому Морскому Торговому порту, а также Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования.

Политика Пятеро соратников Алексея Навального намерены баллотироваться в Мосгордуму Яшин сказал, что в Москве уже есть пример успешной работы оппозиции во власти, упомянув о своей деятельности в Красносельском районе столицы.

Наука Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.

Культура Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.

Экономика Вступили в силу новые правила для транспортного налога С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.

Общество В Роскачестве рассказали, какие яйца лучше купить к Пасхе Роскачество провело масштабное исследование яиц. Всего протестированы яйца 38 торговых марок. 10 из них - были проверены в этом году.

Политика Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.

Игры Bluehole Studio разъяснили политику банов в PUBG на консолях Конкретно, сколько и за что Команда по работе с консолями Bluehole Studio, разработчиков королевской битвы Playerunknown’s Battlegrounds, подробно разъяснила свою политику относительно учетных записей в случае некорректного поведения на Xbox и PS4.

Экономика Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Экономика В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.

Политика Познер раскритиковал критиков демократии на Украине Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.

Армия и оружие Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.