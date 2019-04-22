Экономика

Совфед одобрил закон о проведении крабовых аукционовРИА Новости 06:33

Совфед в понедельник одобрил закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах.
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Члены Совфеда поддержали закон о крабовых аукционах

Телеканал 360°11:36

Совфед одобрил закон о проведении крабовых аукционов

РИА Новости06:33

Совет федерации одобрил закон о крабовых аукционах

Коммерсантъ06:58

Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

РБК08:45

Совфед одобрил закон о крабовых аукционах

ТАСС06:34

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ADVIS.ru05:59

Наступление на исторический принцип требует срочной консолидации рыболовецкого сообщества

Fishnet.ru19 апреля в 08:32
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На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

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Чёрная кошка в тёмной комнате, или Как изменится ЦПКиО в Тайшете

Люди принялись активно искать чёрную кошку в тёмной комнате и обрушились с критикой как на причастных к благоустройству общественного места, так и на тех, кто к этому никого отношения в принципе иметь не может.
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Рябков встретился с послом Ирана в России

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков встретился с послом Ирана Мехди Санаи, они обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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Обновлено в 18:00
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Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области

В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
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Шоу-бизнес

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23 млн людей используют «123456» в качестве пароля

«Кибер-опрос показал, что 23,2 млн пользователей используют „123456“ в качестве пароля», — сообщается на сайте NCSC.
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В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi Redmi получит поддержку NFC

Обновлено в 06:06
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
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Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

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Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

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Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной

Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Обновлено в 12:23
Политика

По каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года

Выборы в следующую Госдуму могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад публикуется во вторник).
Обновлено в 17:02
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с РИА Новости Крым оценил предварительные итоги ЦИК страны, согласно которым во втором туре выборов главы государства лидирует Владимир Зеленский.
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Обновлено в 18:05
Культура

Тарасова встала на защиту розового наряда Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу критики нового костюма российской фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 10:16
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Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Энергетика

Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения

Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
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Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
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У православных наступила Страстная неделя

По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
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Заместитель руководителя внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме Оксана Бондарь провела на минувшей неделе заседание, посвящённое проблемным вопросам работы ФГУП "Почта России" в регионах.
Обновлено в 17:10
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Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
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Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США

Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.
Обновлено в 14:39
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