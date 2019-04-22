Экономика
Совфед одобрил закон о проведении крабовых аукционовРИА Новости 06:33
Совфед в понедельник одобрил закон о введении инвестиционных квот на добычу крабов, которые будут распределяться на аукционах.
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Наступление на исторический принцип требует срочной консолидации рыболовецкого сообщества
Fishnet.ru19 апреля в 08:32
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Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Обновлено в 02:43
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Чёрная кошка в тёмной комнате, или Как изменится ЦПКиО в Тайшете
Люди принялись активно искать чёрную кошку в тёмной комнате и обрушились с критикой как на причастных к благоустройству общественного места, так и на тех, кто к этому никого отношения в принципе иметь не может.
Обновлено в 12:13
Политика
Рябков встретился с послом Ирана в России
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков встретился с послом Ирана Мехди Санаи, они обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Обновлено в 16:08
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 18:00
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала поклонникам свою родную сестру
Ирина Шейк впервые показала поклонникам сестру, поделившись совместными фото с родственницей.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Интернет
23 млн людей используют «123456» в качестве пароля
«Кибер-опрос показал, что 23,2 млн пользователей используют „123456“ в качестве пароля», — сообщается на сайте NCSC.
Обновлено в 16:04
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Redmi получит поддержку NFC
Обновлено в 06:06
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Глава американского производителя электромобилей Tesla и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск перешел на русский язык при общении с подписчиками в Twitter.
Обновлено 20 апреля в 20:00
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной
Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Обновлено в 12:23
Политика
По каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года
Выборы в следующую Госдуму могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад публикуется во вторник).
Обновлено в 17:02
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с РИА Новости Крым оценил предварительные итоги ЦИК страны, согласно которым во втором туре выборов главы государства лидирует Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:08
Кино
«Бронн» из «Игры престолов» сыграет в новой «Темной башне»
Обновлено в 18:05
Культура
Тарасова встала на защиту розового наряда Медведевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу критики нового костюма российской фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 10:16
Экономика
Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Энергетика
Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения
Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
Обновлено в 13:10
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Общество
Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой
В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи.
Обновлено в 05:01
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Общество
Оксана Бондарь провела заседание, посвящённое проблемам работы Почты России в регионах
Заместитель руководителя внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме Оксана Бондарь провела на минувшей неделе заседание, посвящённое проблемным вопросам работы ФГУП "Почта России" в регионах.
Обновлено в 17:10
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США
Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.
Обновлено в 14:39