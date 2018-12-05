Экономика

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии
РИА Новости
04:48

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Профильные комитеты поддержали документ. В заключении комитета по соцполитике отмечается, что пенсионные права застрахованных лиц не уменьшатся, равно как и в предыдущие годы действия "моратория".
РИА Новости04:48

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Совфед продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года

РБК07:50

Совет Федерации одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2021 года

ТАСС05:19

Совфед продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года

RT на русском05:03

Совет Федерации одобрил продление заморозки накопительных пенсий

Российская газета04:50

Совфед продлил заморозку накопительной части пенсии до 2021 года

Экономика сегодня05:29

Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии на 2021 год

Парламентская газета05:07

Совфед одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии

РИА Новости04:48
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Экономика

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В «Роскосмосе» рассказали о выявленных Счетной палатой нарушениях

Нарушения, которые выявили аудиторы Счетной палаты в ходе проверки финансовой деятельности «Роскосмоса», относятся к периоду 2014–2016 годов, сообщил журналистам первый заместитель главы госкорпорации Максим Овчинников.
Обновлено в 07:36
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Госдума поддержала запрет уличных табло с курсами валют

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, запрещающий размещать на улице информационные табло с курсами иностранных валют, передает RNS.
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ЦБ сократил число сотрудников банковского надзора почти в два раза

Центробанк уволил 45% сотрудников банковского надзора в результате централизации данной службы, рассказала «Российской газете» зампред ЦБ Ольга Полякова.
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Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики РФ Александр Новак назвал хорошей двустроннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, прошедшую перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Обновлено в 07:35
Экономика

К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»

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Минфин: ЦБ займется регулированием всех лизинговых компаний

Банк России получит полномочия по регулированию всех компаний в лизинговой отрасли, соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению в законопроект о регулировании деятельности лизинговых компаний, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
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