Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 годаТАСС 05:25
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, говорится в сообщении нижней палаты парламента.Коммерсантъвчера в 07:05
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Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 г
Агентство Москва24 июля в 18:12
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