Общество

Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 годаТАСС 05:25

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект
 о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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