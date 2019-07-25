с чего всё началось

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

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Политика Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400 Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.

Политика Россия передумала лишать Украину газа Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Происшествия Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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Происшествия Против первого замглавы Чехова возбудили дело о взятке в 70 млн рублей Еще одно уголовное дело, теперь о взятке в виде двух участков стоимостью на 70 миллионов рублей, возбудили против первого замглавы подмосковного Чехова, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17 Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

Общество Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Политика Путин оценил рост доходов музеев Доходы российских музеев выросли в 2,5 раза за последние годы. Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил такой рост.

Авто ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.

Авто Озвучены цены на новый седан Audi S6 Audi S6 2020 года стоит от 73 900 долларов в спецификации Premium Plus, в то время как версия Prestige стоит свыше 77 800 долларов.