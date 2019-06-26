Политика
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМДТАСС 04:16
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сенаторы проголосовали за одобрение данного закона единогласно. Проект закона был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным.
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Приостановка ДРСМД отвечает интересам национальной безопасности, считает Клинцевич
Парламентская газета04:09
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Политика
Глава OMV допустил задержку запуска «Северного потока – 2» из-за Дании
Запуск проекта «Северный поток – 2» может быть отложен из-за позиции Дании.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Технологии
«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом
Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Общество
Верховный суд отменил решение о референдуме по свалке в Шиесе
Верховный суд России отменил решение Архангельского областного суда, который ранее разрешил провести местный референдум о запрете ввоза мусора из других регионов на полигон в районе станции Шиес на востоке региона.
Обновлено вчера в 12:24
Транспорт
МВД обновляет правила регистрации транспортных средств
Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.
Обновлено в 04:25
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Елена Дробышева с трудом пережила развод родителей
Обновлено в 04:54
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Политика
Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступления
Обновлено в 05:08
Общество
Метеорологи предсказали массовую гибель людей от жары этим летом
Аномальная жара в конце июня 2019 года может погубить тысячи людей.
Обновлено в 04:57
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя
Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Авто
Паркетник Geely Atlas видоизменился в новой версии Pro
"Профессиональный" Boyue получил крутую медиасистему GKUI, которую Geely разработала вместе с фирмой Ecarx.
Обновлено вчера в 06:39
Наука
Кофе активизирует бурый жир, заставляя организм сжигать больше калорий
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 06:54
Наука
Экологичное тепло: как профессор Майсоценко создал термодинамический цикл, совершивший революцию в энергетике
М-цикл, или термодинамический цикл Майсоценко (Maisotsenko Cycle, M-Cycle — «Хайтек») — это способ использования энергетического потенциала направленного движения воздуха, возникающего в результате природного процесса испарения воды.
Обновлено 24 июня в 07:40
Авто
Opel показал новый Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами
Как и электромобиль Opel Corsa-e, версия с бензиновыми и дизельными моторами построена на платформе CMP концерна PSA Group.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг
Обновлено в 02:21
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Альберт Шигабутдинов уходит с должности гендиректора «ТАИФ»
Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов заявил о решении покинуть занимаемый пост.
Обновлено в 03:09
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Минпромторг объяснил траты министра Мантурова в командировках
Отмечается также, что при командировании гражданских служащих министерства в иностранные государства им возмещаются расходы на жилье по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, «в пределах норм возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных служебных командировках на территории иностранных государств, установленных Минфином России».
Обновлено вчера в 07:28