Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМДТАСС 04:16

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Сенаторы проголосовали за одобрение данного закона единогласно. Проект закона был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД

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