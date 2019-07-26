Экономика
Совфед одобрил закон о повышении до 20% НДС на пальмовое маслоТАСС 05:05
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, отменяющий льготную ставку НДС для пальмового масла и повышающий ее до 20%. Норма принята как поправка ко второму чтению законопроекта о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%.
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