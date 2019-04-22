Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционахРБК 08:45
Совет Федерации одобрил закон о введении квот на добычу крабов в инвестиционных целях. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента. Изменения вносятся в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
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Наступление на исторический принцип требует срочной консолидации рыболовецкого сообщества
Fishnet.ru19 апреля в 08:32
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