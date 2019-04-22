Совфед одобрил закон о крабовых аукционахРБК 08:45

Совет Федерации одобрил закон о введении квот на добычу крабов в инвестиционных целях. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента. Изменения вносятся в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Политика Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.

ЖКХ Стал известен график отключения горячей воды График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».

Футбол Тренер «Эвертона»: «Следим за игрой Влашича. Когда придет время, мы примем решение» Главный тренер «Эвертона» Марку Силва поделился мнением о будущем полузащитника Николы Влашича, который выступает сейчас за ЦСКА на правах аренды.

Транспорт Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево» Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.

Политика В РПЦ объяснили приостановку переименования УПЦ Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков рассказал телеканалу "Звезда", почему Украина приостановила процесс переименования канонической Украинской православной церкви.

Политика Коломойский рассказал, когда вернется на Украину После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.

Кино «Игру престолов» раскритиковали за постельную сцену с Арьей Старк "Игру престолов" раскритиковали за постельную сцену с Арьей Старк Героиня лишилась девственности перед битвой при Винтерфелле.

Авто Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Футбол Кикнадзе: «Фернандеш планирует уйти. Он показал себя не до конца» Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о контрактной ситуации полузащитника Мануэла Фернандеша, соглашение с которым рассчитано до конца сезона.

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Политика США пообещали $10 млн за информацию о финансовых операциях «Хезболлы» США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.

Гаджеты Huawei даёт максимальную прощальную скидку на Honor 10 Завтра с 11:00 по московскому времени в официальном магазине компании Huawei можно будет приобрести HONOR 10 Premium с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти со скидкой 7000 рублей — за 24 990 рублей.

Политика В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.

Политика Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.

Экономика Выручка «Русагро» выросла более чем на 50% В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.

Политика Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину.

Происшествия В терактах на Шри-Ланке обвинили исламистов Власти Шри-Ланки официально обвинили в совершении серии терактов во время католического пасхального воскресенья радикальную исламистскую группировку «Таухид джамаат».

Энергетика Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.

Гаджеты Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.

Общество В большинстве регионов России сократилось население За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.

Общество «Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии "Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.