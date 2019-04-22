Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционахРБК 08:45
Совет Федерации одобрил закон о введении квот на добычу крабов в инвестиционных целях. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента. Изменения вносятся в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
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Наступление на исторический принцип требует срочной консолидации рыболовецкого сообщества
Fishnet.ru19 апреля в 08:32
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Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
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Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
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Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки
В китайском аэропорту Чэнду совершил вынужденную посадку самолет компании Azurair, следовавший из Красноярска в Таиланд, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:29
Общество
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики
Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
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Политика
Путин даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia
Владимир Путин даст старт первой отгрузке СПГ на танкер-газовоз Coral Anthelia в ходе своей поездки в Санкт-Петербург 23-24 апреля.
Обновлено в 08:34
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Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ
Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
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Авто
В Белоруссии собрали гибрид Porsche и «Запорожца»
Известный белорусский тюнер-самоучка Юрий Шиф в своей мастерской создал необычный гибрид, взяв за основу «Запорожец» и пристроив к нему детали от Porsche.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах
«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
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Кино
Режиссер «Двойного форсажа» попал в больницу с инсультом
Американский режиссер Джон Синглтон был госпитализирован с инсультом. Об этом сообщило издание The Guardian.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Футбол
«Интер» хочет купить Лукаку на замену Икарди
Обновлено в 05:34
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
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Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Гаджеты
Apple и Qualcomm разрабатывают встроенный в экран сканер отпечатков для iPhone
Компании Apple и Qualcomm активно разрабатывают новый сканер отпечатков пальцев для iPhone, он должен быть встроенным в экран устройства.
Обновлено в 06:44
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Общество
Россияне сносят теплицы на дачах из-за нового налога
Многие пенсионеры, если есть дача и силы работать на участке, стараются вырастить часть овощей на продажу, чтобы получить хоть какую-то прибавку к мизерной пенсии, выразил мнение глава президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников "Цветущая родина" Владимир Шаталинский.
Обновлено в 04:45
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Политика
ЦИК Украины обработал более 90% протоколов на выборах президента
Второй тур президентских выборов прошёл на Украине накануне.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Авто
Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover
Безусловно владелец машины очень старался, но поклонники Range Rover увидят подлог сразу же, даже не всматриваясь в автомобиль.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Около 100 боевиков ВСУ заболели корью в Донбассе — Филипоненко
В расположении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ зафиксирована вспышка кори, заявил 22 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 08:07
Космос
Открыты пять экзопланет с длительными периодами обращения
Женевские астрономы обнаружили пять новых экзопланет с огромными периодами обращения вокруг своих звезд — от 15 лет и более.
Обновлено в 03:51
Политика
ЛНР передала Украине 60 заключенных
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики в одностороннем порядке передали 60 заключенных украинской стороне для продолжения отбывания наказания в этой стране, сообщил Луганский информационный центр.
Обновлено в 07:11
Общество
Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07