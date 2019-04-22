Экономика

Совфед одобрил закон о крабовых аукционахREGNUM 06:29

Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Отказ от «исторического принципа» затронет 50% квот на добычу краба.
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Совет федерации одобрил закон о крабовых аукционах

Коммерсантъ06:58

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ТАСС06:34

Совет Федерации одобрил закон о крабовых аукционах

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Московский Комсомолец02:27

Закон о новых квотах на вылов краба получил поддержку в Совфеде

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Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете

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Авто

Tesla показала сверхбыстрое ускорение своей новинки на видео

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Обновлено вчера в 22:02
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В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
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Происшествия

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На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
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Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

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Происшествия

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В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича

В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Общество

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Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
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Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
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Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Футбол

Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ

Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42
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Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах

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Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент страны в четверг может приступить к рассмотрению закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:13
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Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку

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Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского, лидирующего по итогам второго тура президентских выборов на Украине.
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В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

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Обновлено вчера в 21:48
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Армия и оружие

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