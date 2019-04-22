Экономика
Совфед одобрил закон о крабовых аукционахREGNUM 06:29
Закон о крабовых аукционах одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Отказ от «исторического принципа» затронет 50% квот на добычу краба.
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Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:20
Политика
Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Авто
Tesla показала сверхбыстрое ускорение своей новинки на видео
Компания Tesla Motors опубликовала в своем Instagram видео, в котором показан стремительный разгон электрического суперкара Roadster нового поколения.
Обновлено в 05:53
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помощь
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Общество
В Выборге выставлена на продажу квартира в средневековой крепости
Собственник указал, что продает единственную квартиру в старой части здания, которое представляет собой "невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов, наряду со сходными усадьбой бюргера, домом купеческой гильдии Святого Духа и еще одним гильдейским домом".
Обновлено в 06:40
Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 80% протоколов.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Москве нашли мертвой экс-чемпионку России по тайскому боксу
В Москве нашли тело бывшей чемпионки России по тайскому боксу Кристина Мялина, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:03
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Общество
Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы
Рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек.
Обновлено в 05:42
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Футбол
Головина назвали лучшим игроком «Монако» в матче против ПСЖ
Полузащитник ФК «Монако» Александр Головин назван лучшим игроком клуба в игре против ПСЖ по версии аналитического сайта Whoscored.
Обновлено в 05:42
Политика
Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах
Обновлено в 03:54
Политика
Рада 25 апреля может рассмотреть закон об импичменте президента
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент страны в четверг может приступить к рассмотрению закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:13
Игры
Ритейлер «назначил» дату выхода The Last of Us: Part II
Обновлено в 03:55
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского, лидирующего по итогам второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
В Японии появилась самая массивная в мире золотая ванна
Самая крупная в мире ванна из чистого золота весом более 150 кг установлена в понедельник в павильоне горячих источников курортной зоны города Сасебо на острове Кюсю.
Обновлено в 07:07
Здоровье
Москалькова рассказала о проблеме оборота фальсифицированных лекарств
"Особую тревогу вызывает проблема, связанная с оборотом фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарств", - написала Москалькова в Instagram.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан» в Сирии
Представители США отказались участвовать в третьем совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан" в Сирии, которое прошло в Москве в режиме телемоста с правительством САР, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в помешательстве
Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о помешательстве экс-супруга, который оклеветал ее.
Обновлено в 02:42